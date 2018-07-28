فيديو.. انطلاق المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة بمشاركة الرئيس السيسي

كتب إبراهيم حسان - محسن البديوى - ريهام عبد الله

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعدد كبير من كبار رجال الدولة، وذلك بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بصوت الشيخ هانى الحسينى.

وينطلق المؤتمر الدورى السادس للشباب 2018 بجامعة القاهرة وهى "قبة العلم" والتى اختارها الرئيس لإعلان الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم وبناء الإنسان المصرى باعتبارها الرمز الأبرز للعلم والتعلم فى مصرنا الحبيبة، وبحضور 3000 مدعو، وهو ما يجعله المؤتمر الوطنى الأكبر من حيث عدد الحضور.

ويبحث مؤتمر الشباب السادس من داخل جامعة القاهرة، استراتيجية تطوير التعليم ورؤية الدولة لتطبيق منظومة التعليم الجديدة.

وحضر المؤتمر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والفريق محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وتشهد جلسات المؤتمر على مدى يومين مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتى تشغل بال المواطنين وتحتل حيزا مهما من اهتماماتهم.وتعقد خلال اليوم الأول جلستان مهمتان، الأولى بعنوان "استراتيجية بناء الإنسان المصري"، وتستعرض جهود الدولة بمختلَف قطاعاتها فى هذا الصدد، مع عرض لرؤية الشباب لكيفية بناء الإنسان المصرى مجتمعيا وثقافيا وصحيا ورياضيا وتعليميا، والثانية بعنوان "استراتيجية تطوير التعليم"، يتم خلالها استعراض رؤية الدولة لتطبيق منظومة التعليم الجديدة، والتحديات التى تواجهها، وسبُل تنفيذ تلك الاستراتيجية، وانعكاساتها على الأسرة والمجتمع.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المؤتمر الوطنى السادس للشباب هو الأول خلال الفترة الثانية لحكم الرئيس السيسى، وإنه سينعقد على مدار يومين ويشهد سبع جلسات.

وأوضح راضى، أنه خلال جلسة "استراتيجية تطوير التعليم"، سيرد وزير التربية والتعليم على كل تساؤلات المواطنين حول النظام التعليمى الجديد، كما أن نقاش الطلاب مع الوزير سيكون تفاعليا، وستضم جلسة الحوار مع الوزير مجموعة من الشباب، بالإضافة إلى شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن اختيار جامعة القاهرة لانعقاد المؤتمر له دلالته الواضحة التى تؤكد درجة الاهتمام الكبيرة لدى الرئيس السيسى بملف التعليم وقضايا الشباب، وذلك فى إطار مسيرة الدولة الممنهجة لبناء الإنسان المصري.مشيرا إلى الأهمية البالغة التى تمثلها جلسة "استراتيجية تطوير التعليم" التى ستعرض خلالها رؤية الدولة لتطبيق منظومة التعليم الجديدة وانعكاساتها على الأسرة والمجتمع، والتحديات التى تواجهها لملف التعليم من أولوية خلال الفترة الحالية.

وأكد السفير بسام راضى، على أن مؤتمرات الشباب أصبحت آلية ناجحة وتتطور مع الوقت، وأثبتت نجاحها منذ عام 2016 وحتى اليوم، وتصدر عنها توصيات محددة فى كل ملف تتم مناقشته، كما يتم صدور تكليفات رئاسية بتنفيذها.