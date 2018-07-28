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فيديو.. التاريخ الأسود لدعم قناة الجزيرة القطرية لجماعات الإرهاب

السبت، 28 يوليه 2018 03:11 م
فيديو.. التاريخ الأسود لدعم قناة الجزيرة القطرية لجماعات الإرهاب قناة الجزيرة القطرية
كتب محمود العمرى
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حصاد إرهابى كبير تبنته قناة الجزيرة القطرية ، طوال السنوات الماضية ولا زالت ، من خلال فتح منابرها للجماعات الإرهابية لتكون هى المنبر الاول والأخير لهذه الجماعات الإرهابية سواء لنشر أخبارهم أو استضافة قيادات الجماعات والتنظيمات المتطرفة ، حقائق لا يمكن أن ينكرها أحد عن التاريخ المضلل للقناة القطرية.

قناة الجزيرة أو منبر السموم التى تبث فيه كل الدول ، من خلال إشعال الفتن وتوفير الدعم للجماعات الإرهابية ، ونشر الفكر الإرهابى فى المجتمعات العربية والمتاجرة بقضايا الأوطان ونشر الأكاذيب والادعاءات الكاذبة لأجل خدمة الإرهاب، فعملت القناة على استضافة القتلة والإرهابيين ودعمهم بالأموال لأجل خدمة النظام القطرى من أجل أن يحافظ هذا النظام على البقاء على رأس السلطة سواء بالقتل أو بالإرهاب أو تدمير المنطقة ككل .

 

 

 

 


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