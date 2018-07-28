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السبت، 28 يوليه 2018 10:35 م
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فى استجابة لـ"اليوم السابع".. غلق مركز شهير للحضانات بالقليوبية

السبت، 28 يوليه 2018 09:50 م
فى استجابة لـ"اليوم السابع".. غلق مركز شهير للحضانات بالقليوبية الاهمال فى الحضانات الخاصة بالاطفال
القليوبية نيفين طه
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قال الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إنه تم غلق مركز خاص للحضانات بمدينة بنها.
 
وكان "اليوم السابع" قد تناول موضوعًا عن شكاوى المواطنين من المركز تحت عنوان "صرصار فى حضانة مركز طبى خاص.. و"الصحة" تحقق فى واقعة الإهمال".
 
وأشار الطباخ فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم تشكيل لجنة من المديرية وإدارة العلاج الحر، للتحقيق فى مخالفات المركز، بسبب إهمال عمليات النظافة، وظهور حشرات داخل إحدى الغرف، ووصول أحد الحشرات لإحدى الحضانات.
 
وأضاف أن مديرية الصحة بالقليوبية، تلقت شكاوى من بعض المواطنين من وجود مخالفات طبية وبيئية بأحد الحضانات الخاصة ببنها، حيث اشتكى المواطنين من انتشار الحشرات داخل الحضانات، مشيرين إلى أن المسؤولين عن الحضانة يصدرون تقارير وهمية عن حالات الأطفال، بخلاف حدوث نقص شديد فى الوزن، خاصة بعد نقل ذويهم إلى حضانات أخرى ومراكز معتمدة.
 
وأوضح  الطباخ أنه خلال الفترة الماضية تقرر إغلاق 45 منشأة طبية مخالفة تتضمن 3 مراكز شهيرة للعلاج الطبيعى ومعامل لتحاليل وعيادات طبية بسبب مخالفتها للاشتراطات القانونية وإنذار أصحابها بضرورة توفيق الأوضاع، وذلك بعد أن كشفت تقارير إدارة العلاج الحر والتفتيش مخالفة تلك المنشآت للشروط.
 
وقال الطباخ، إن المديرية أصدرت ما يقرب من 636 ترخيص للمنشآت الصحية المستوفاة للشروط خلال المرحلة الماضية، منها 8 مستشفيات خاصة و110 مراكز طبية وعيادات تخصصية و66 مركز للعلاج الطبيعي و70 معمل للتحاليل و32 محل للنظارات الطبية على مستوى المحافظة.

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