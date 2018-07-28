فلسطين تطالب المجتمع الدولى بتفعيل نظام الحماية الدولية لشعبها

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طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، مجلس الأمن الدولى والأمين العام للأمم المتحدة بضرورة الإسراع بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطينى.

وأدانت الوزارة - فى بيان، اليوم السبت - إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلى على قتل الطفل مجدى رمزى السطرى (12) عاما فى إطار جرائمها التى ترتكبها ضد المشاركين فى مسيرات العودة السلمية موضحة أن الجريمة نفذت بشكل مقصود ومتعمد وعلى مرأى ومسمع من العالم، فى محاولة لبث الخوف والرعب فى نفوس المشاركين رغم أن الطفل لم يشكل أية حالة تهديد أو خطر على حياة جنود الاحتلال.

ولفتت إلى التعليمات التى يصدرها الاحتلال الإسرائيلى لجنوده القتلة بإطلاق النار بهدف القتل والتركيز على الأطفال والنساء تحديدا، مشيرة إلى أن قتل الطفل السطرى وغيره من الأطفال يؤكد أن جنود الاحتلال لا رادع لهم وغير مكترثين بالقانون الدولى أو الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بل وأكثر من ذلك يستبيحون الدم الفلسطينى ويطلقون النار ويقتلون الفلسطينيين.

كما أدانت الوزارة الاعتداء الهمجى والوحشى الذى قام به المستوطنون والمتطرفون اليهود على المسن "الزرو" فى الخليل المحتلة وهو داخل بيته ما أدى الى اصابته برضوض عديدة وإصابات مباشرة من خلال الحجارة التى ألقيت عليه وعلى عائلته وسط حضور مكثف من جنود الاحتلال الذين كانوا يشاهدون العدوان ويستمتعون به بدرجه عالية من السادية.

ورأت الوزارة - فى بيانها - أن الانحياز الأمريكى للاحتلال وسياساته وصمت المجتمع الدولى على تلك الجرائم المتواصلة يوفران الغطاء لارتكاب المزيد منها ضد أبناء الشعب الفلسطينى وأرضه وممتلكاته ومقدساته.