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السبت، 28 يوليه 2018 03:27 م
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فقدان 9 أشخاص فى ظل استمرار حريق غابات بكاليفورنيا

السبت، 28 يوليه 2018 02:57 م
فقدان 9 أشخاص فى ظل استمرار حريق غابات بكاليفورنيا حرائق غابات
ريدينج (رويترز)
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أفدت وسائل إعلام اليوم السبت، الإعلان عن فقد 9 أشخاص بينما ما يزال حريق غابات فى شمال كاليفورنيا مستعرا اليوم السبت، بعد مصرع اثنين من رجال الإطفاء وتدمير مئات المبانى وفرار الآلاف من السكان المذعورين من منازلهم.

وانتشر نحو 3400 من رجال الإطفاء وطائرات هليكوبتر وطائرات أخرى لمكافحة حريق (كار فاير) الذى أتى على 48300 فدان فى وقت مبكر اليوم السبت، بينما يستعر الحريق فى مدينة ريدينج التى يقطنها 90 ألف شخص وتقع فى منطقة شاستا-ترينتى فى كاليفورنيا.

وفر أكثر من 38 ألف شخص فى ريدينج ومناطق أخرى فى مقاطعة شاستا بعدما زادت سرعة وقوة الحريق يوم الخميس. وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق فى كاليفورنيا إن الحريق دمر 500 مبنى وترك بلدة كيسويك التى يقطنها 450 شخصا حطاما يتصاعد منه الدخان.

وقال كين بيملوت مدير الإدارة إن عملية احتواء الحريق المستعر منذ ستة أيام لم تتجاوز نسبتها ثلاثة بالمئة فقط إذ تذكيه درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة المنخفضة ومن المتوقع أن يستمر حتى الأسبوع المقبل على الأقل.

وأضاف "هذا الحريق أبعد ما يكون عن الإخماد".

ونقلت قناة تابعة لشبكة (سى.بى.إس) فى سكرامنتو عن الشرطة المحلية قولها إن 9 أشخاص اعتبروا فى عداد المفقودين منهم امرأة واثنين من أحفادها.

وأظهرت بيانات المركز الوطنى لوكالات مكافحة الحرائق أن كاليفورنيا تشهد أحد أسوأ بدايات موسم حرائق الغابات منذ عقد حيث التهمت النيران 289727 فدانا حتى صباح أمس الجمعة.

 


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