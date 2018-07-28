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غدا "القضاء الإدارى" ينظر دعاوى عزل 7 أعضاء بمجلس الصيادلة

السبت، 28 يوليه 2018 09:50 م
غدا "القضاء الإدارى" ينظر دعاوى عزل 7 أعضاء بمجلس الصيادلة مجلس الدوله
كتب أحمد عبد الهادى
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تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الأحد نظر دعاوى عزل 7 من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة من مناصبهم، وتصعيد غيرهم، خلال الجمعية العمومية التى عقدت برئاسة الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة .

واختصمت الدعاوى رقم 44539/44453/44388/44383/44552/44451 لسنة 72 قضائية، نقيب الصيادلة.

كانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، برئاسة نقيب الصيادلة الدكتور محيى عبيد، التى عقدت فى 14 مايو الماضى، أصدرت قرارا بإسقاط عضوية 7 من أعضاء مجلس النقابة العامة، هم الدكتور "أحمد عبيد، أحمد فاروق، حسام حريرة، ثروت حجاج، محمد عصمت، فتح الله الشرقاوى، عمرو زكرى".

 

 


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