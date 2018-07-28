عروس تشارك احتفالية منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى للفيروسات الكبدية - صور

كتبت أمل علام - تصوير محمود فخرى

شارك عروسان فى الاحتفالية التى نظمتها منظمة الصحة العالمية بمناسبة اليوم العالمى للفيروسات الكبدية، بحديقة الأزهر، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، تحت عنوان "فيرس سى ياحنا ياهو".

وقالت الدكتورة وجيدة أنور أستاذ الصحة العامة بطب عين شمس، خلال احتفالية منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى للفيروسات الكبدية بحديقة الأزهر اليوم، أن الاستراتيجية الكاملة فيها تعتمد على الوقاية، والكشف المبكر، والعلاج، ومتابعة المرضى، ونقل الدم الآمن، والأبحاث التى تخدم الاستراتيجية، موضحة أن اللجنة القومية تقوم بدور كبير وتنسيق ما بين الحملات والقوافل، موضحة أن هناك مبادرات مختلفة من الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى، وبصفتى رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات تطوير النظام الصحى نحاول التنسيق بين هذه المبادرات.

وأضافت، "قمنا بعمل آلية للتنسيق عن طريق موقع إلكترونى، يحتوى كل المعلومات الوقائية، وأسماء المشاركين فى المبادرات، وأيضا المراكز الخاصة بالكشف المبكر وعلاج الفيروسات، موضحة أنه سيتم المسح الطبى الشامل لـ 45 مليون مواطن خلال عامين من الآن، وهذا يستلزم التعاون بين جميع الجهات وتكثيف الجهود بين الجهات المختلفة.

وأشارت إلى أن الدولة تشجع إنتاج السرنجات ذاتية التدمير حتى لا يتم استخدامها مرة أخرى ونقل العدوى، موضحة أن هذه السرنجات تنقل عدوى جميع الفيروسات الكبدية وأيضا فيروس الإيدز.

وشددت على ضرورة متابعة المرضى الذين تم شفائهم من الفيروس، موضحة أن هناك طريقة بسيطة للكشف عن الأورام الكبدية، ومتوافرة فى مراحله الأولى، مشيرة إلى ضرورة خفض الدهون بالدم، محذرة من فطر الافلاتوكسين الذى يؤدى إلى الإصابة بسرطان الكبد.

ويذكر أن الاحتفالية شهدت ماراثون جرى بحديقة الأزهر، بالإضافة إلى إجراء تحليل مجانى لزوار الحديقة للتأكد من خلوهم من الفيروس أو علاجهم عند اكتشاف الإصابة، بالاضافة إلى التوعية.







































































































































