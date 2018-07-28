video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 يوليه 2018 10:10 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

عروس تشارك احتفالية منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى للفيروسات الكبدية - صور

السبت، 28 يوليه 2018 06:26 م
عروس تشارك احتفالية منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى للفيروسات الكبدية - صور العروس خلال المشاركة بالاحتفالية
كتبت أمل علام - تصوير محمود فخرى
إضافة تعليق

شارك عروسان فى الاحتفالية التى نظمتها منظمة الصحة العالمية بمناسبة اليوم العالمى للفيروسات الكبدية، بحديقة الأزهر، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، تحت عنوان "فيرس سى ياحنا ياهو".

وقالت الدكتورة وجيدة أنور أستاذ الصحة العامة بطب عين شمس، خلال احتفالية منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى للفيروسات الكبدية بحديقة الأزهر اليوم، أن الاستراتيجية الكاملة فيها تعتمد على الوقاية، والكشف المبكر، والعلاج، ومتابعة المرضى، ونقل الدم الآمن، والأبحاث التى تخدم الاستراتيجية، موضحة أن اللجنة القومية تقوم بدور كبير وتنسيق ما بين الحملات والقوافل، موضحة أن هناك مبادرات مختلفة من الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى، وبصفتى رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات تطوير النظام الصحى نحاول التنسيق بين هذه المبادرات.

وأضافت، "قمنا بعمل آلية للتنسيق عن طريق موقع إلكترونى، يحتوى كل المعلومات الوقائية، وأسماء المشاركين فى المبادرات، وأيضا المراكز الخاصة بالكشف المبكر وعلاج الفيروسات، موضحة أنه سيتم المسح الطبى الشامل لـ 45 مليون مواطن خلال عامين من الآن، وهذا يستلزم التعاون بين جميع الجهات وتكثيف الجهود بين الجهات المختلفة.

وأشارت إلى أن الدولة تشجع إنتاج السرنجات ذاتية التدمير حتى لا يتم استخدامها مرة أخرى ونقل العدوى، موضحة أن هذه السرنجات تنقل عدوى جميع الفيروسات الكبدية وأيضا فيروس الإيدز.

وشددت على ضرورة متابعة المرضى الذين تم شفائهم من الفيروس، موضحة أن هناك طريقة بسيطة للكشف عن الأورام الكبدية، ومتوافرة فى مراحله الأولى، مشيرة إلى ضرورة خفض الدهون بالدم، محذرة من فطر الافلاتوكسين الذى يؤدى إلى الإصابة بسرطان الكبد.

ويذكر أن الاحتفالية شهدت ماراثون جرى بحديقة الأزهر، بالإضافة إلى إجراء تحليل مجانى لزوار الحديقة للتأكد من خلوهم من الفيروس أو علاجهم عند اكتشاف الإصابة، بالاضافة إلى التوعية.

عروس (1)
 

 

عروس (2)
 

 

عروس (3)
 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. قافلة طبية تكشف إصابة 9 مواطنين بفيروس سى بالإسكندرية

"يا إحنا يا فيروس سى".. حملة تنظمها منظمة الصحة العالمية للكشف عن المرض.. لجنة الفيروسات الكبدية: القضاء على الفيروس سيتحقق خلال 5 سنوات.. ورصد 35 مليون جنيه للمسح الطبى الشامل

فيروس سى

احتفالية منظمة الصحة العالمية

وزارة الصحة والسكان

التحليل والكشف عن فيروس سى

التوعية

عروش تارك باحتفالية الصحة العالمية




لا تفوتك
السيسي: لما أجى أخرج بكم من أمة العوز والفقر يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي

السيسي: لما أجى أخرج بكم من أمة العوز والفقر يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي

محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه

محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه

بعد مرور 5 سنوات على الأحداث.. جنايات القاهرة تحيل 75 متهما "بفض رابعة" لفضيلة المفتى.. البلتاجى وحجازى وعبد الماجد والزمر والبر والعريان أبرز المحالين.. والمحكمة تحدد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم

بعد مرور 5 سنوات على الأحداث.. جنايات القاهرة تحيل 75 متهما "بفض رابعة" لفضيلة المفتى.. البلتاجى وحجازى وعبد الماجد والزمر والبر والعريان أبرز المحالين.. والمحكمة تحدد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم

السيسي يعلن انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور 3000 مدعو.. الرئيس يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى لفريق أول.. ويؤكد: الشعب هو البطل الحقيقى.. والمشاركون يلتقطون صورا تذكارية ويعرضون مراحل تطور المؤتمرات الدورية

السيسي يعلن انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور 3000 مدعو.. الرئيس يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى لفريق أول.. ويؤكد: الشعب هو البطل الحقيقى.. والمشاركون يلتقطون صورا تذكارية ويعرضون مراحل تطور المؤتمرات الدورية

فيديو.. التاريخ الأسود لدعم قناة الجزيرة القطرية لجماعات الإرهاب

فيديو.. التاريخ الأسود لدعم قناة الجزيرة القطرية لجماعات الإرهاب

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة