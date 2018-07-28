عامل يطلق النار على نفسه بالخطأ أثناء عبثه بسلاح نارى فى سوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول

أصيب عامل بطلق أسفل البطن مما تسبب في حدوث نزيف، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعى، وذلك على إثر قيامه بالعبث بسلاح نارى كان بحوزته فرد محلى الصنع عن طريق الخطأ.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من العميد وائل جمال، يفيد إصابة عامل يقيم بناحية قرية الشيخ مكرم دائرة المركز بطلق نارى، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

وبالفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد على الصغير رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج بوصول "هيثم ض ع" 19 سنة عامل ويقيم بناحية الشيخ مكرم إلى مستشفى سوهاج الجامعى مصاباً " بطلق ناري أسفل البطن واشتباه نزيف بالبطن " .

وبسؤال والده 54 سنة عامل زراعي ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء تواجد نجله أمام المنزل أصابه طلق ناري طائش "لا يعلم مصدره"، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتوصلت تحريات وحدة مباحث المركز إلي عدم صحة ما جاء بأقوال والد المصاب، وأضافت بأنه حال قيام المصاب المذكور بالعبث بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ، مما أدي لحدوث إصابته، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم ضبط السلاح المستخدم فرد روسي محلي الصنع بإرشاده، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4301 إداري المركز لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.