video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 يوليه 2018 11:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

عامل يطلق النار على نفسه بالخطأ أثناء عبثه بسلاح نارى فى سوهاج

السبت، 28 يوليه 2018 11:00 ص
عامل يطلق النار على نفسه بالخطأ أثناء عبثه بسلاح نارى فى سوهاج إسعاف - أرشيفية
سوهاج ــ محمود مقبول
إضافة تعليق

أصيب عامل بطلق أسفل البطن مما تسبب في حدوث نزيف، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعى، وذلك على إثر قيامه بالعبث بسلاح نارى كان بحوزته فرد محلى الصنع عن طريق الخطأ.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من العميد وائل جمال، يفيد إصابة عامل يقيم بناحية قرية الشيخ مكرم دائرة المركز بطلق نارى، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

وبالفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد على الصغير رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج بوصول "هيثم ض ع" 19 سنة عامل ويقيم بناحية الشيخ مكرم إلى مستشفى سوهاج الجامعى مصاباً " بطلق ناري أسفل البطن واشتباه نزيف بالبطن " .

وبسؤال والده 54 سنة عامل زراعي ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء تواجد نجله أمام المنزل أصابه طلق ناري طائش "لا يعلم مصدره"، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتوصلت تحريات وحدة مباحث المركز إلي عدم صحة ما جاء بأقوال والد المصاب، وأضافت بأنه حال قيام المصاب المذكور بالعبث بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ، مما أدي لحدوث إصابته، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم ضبط السلاح المستخدم فرد روسي محلي الصنع بإرشاده، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4301 إداري المركز لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انتحار طالب ثانوى بجهينة فى سوهاج لرسوبه بالامتحان

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

طلق نارى

مديرية امن سوهاج

مدير امن سوهاج

اخبار الحوادث

مستشفى سوهاج الجامعى




لا تفوتك
المالية تبدأ تحصيل جنيه على الطرق السريعة لصالح منظومة التأمين الصحى الجديدة

المالية تبدأ تحصيل جنيه على الطرق السريعة لصالح منظومة التأمين الصحى الجديدة

الرئاسة: 600 ألف سؤال من المواطنين لمبادرة أسأل الرئيس

الرئاسة: 600 ألف سؤال من المواطنين لمبادرة أسأل الرئيس

5 مكاسب سياسية حول رفع القيود عن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.. برلمانيون: يدعم العلاقات الاستراتيجية بين أمريكا والقاهرة.. يعكس قوة وثبات الدولة.. يوضح الاستقرار السياسى.. ويرسى مبدأ التعامل بالندية

5 مكاسب سياسية حول رفع القيود عن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.. برلمانيون: يدعم العلاقات الاستراتيجية بين أمريكا والقاهرة.. يعكس قوة وثبات الدولة.. يوضح الاستقرار السياسى.. ويرسى مبدأ التعامل بالندية

تحالف الشيطان يجتمع فى تركيا.. مصادر بالمعارضة: "أوكتار" تربطه علاقات مشبوهة بأيمن نور وقيادات الإخوان.. والسلطات التركية تقرر هدم فيلته بعد تهديده بنشر تسجيلات جنسية لقيادات العدالة والتنمية

تحالف الشيطان يجتمع فى تركيا.. مصادر بالمعارضة: "أوكتار" تربطه علاقات مشبوهة بأيمن نور وقيادات الإخوان.. والسلطات التركية تقرر هدم فيلته بعد تهديده بنشر تسجيلات جنسية لقيادات العدالة والتنمية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

محمد صلاح يصل مع ليفربول إلى ميتشيجان قبل مواجهة مانشستر يونايتد.. صور

محمد صلاح يصل مع ليفربول إلى ميتشيجان قبل مواجهة مانشستر يونايتد.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة