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ضبط 43 سيارة ودراجة نارية وتحصيل 36250 جنيها خلال حملة مرورية بالغربية

السبت، 28 يوليه 2018 10:57 ص
ضبط 43 سيارة ودراجة نارية وتحصيل 36250 جنيها خلال حملة مرورية بالغربية حملة مرورية - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد أشرف مرسى مدير الإدارة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع الأقوال الأمنية لإحكام الرقابة على الطرق، وضبط تعريفة الركوب، ومدى التزام السائقين بتنفيذها، وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.

أسفرت الحملة عن ضبط 43 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات، ورخصتى القيادة والتسيير، وتحرير 233 مخالفة على نموذج 125، والتصالح فى 500 مخالفة فورية مقابل تحصيل 36250 ألف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور، وإخطار النيابة العامة.

 

 


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