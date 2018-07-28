ضبط 1904 هاربين من أحكام وتحصيل 31427 جنيها فى حملة أمنية بالغربية

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 1902 هاربين من احكام منهم 532 هاربا من احكام حبس جزئي، ومستأنف، و 1350 هاربا من حكم غرامة، و28 حكم مخالفة و 3 هاربين من جناية منهم متهم محكوم علية بالمؤبد فى قضية مخدرات الباقين متهمون فى قضايا سرقة وسلاح كما تم تحصيل 31427 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.