ضبط 1904 هاربين من أحكام وتحصيل 31427 جنيها فى حملة أمنية بالغربية

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.
أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 1902 هاربين من احكام منهم 532 هاربا من احكام حبس جزئي، ومستأنف، و 1350 هاربا من حكم غرامة، و28 حكم مخالفة و 3 هاربين من جناية منهم متهم محكوم علية بالمؤبد فى قضية مخدرات الباقين متهمون فى قضايا سرقة وسلاح كما تم تحصيل 31427 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.
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