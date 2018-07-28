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السبت، 28 يوليه 2018 02:46 م
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ضبط مصنع يستخدم مواد محظورة فى تصنيع بسكويت و "لوليتا" للأطفال بالشرقية

السبت، 28 يوليه 2018 01:46 م
ضبط مصنع يستخدم مواد محظورة فى تصنيع بسكويت و "لوليتا" للأطفال بالشرقية حملة تموينية -أرشيفية
الشرقية – إيمان مهنى
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تمكنت حملة تموينية مكبرة بالشرقية، من ضبطت كميات كبيرة من  مشروب "لوليتا" وبسكويت الأطفال المصنع من مادة محظورة الاستخدام.

وذكر بيان  لمديرية التموين بالشرقية، أن كمال بلتاجى رئيس قطاع جنوب، ترأس حملة تفتيشية على مصانع ومخابز مدينة العاشر من رمضان للتأكد من تطبيق الإشتراطات الصحية والمواصفات القياسية وأسفرت الحملة عن ضبط عدة مخالفات متنوعة منها، ضبط مصنع  لصناعه المواد الغذائية الخاصة بالأطفال يعمل بدون ترخيص ، وتم التحفظ على 250 كرتونه بكل كرتونه 50 عبوه من إنتاج الوليتا مشروب أطفال بالألوان من الإنتاج التام و89 برنيكه بلاستيكيه معبأه بسكويت مجهول بكل برنيكه 3 كجم وتم التحفظ على 26 كجم من ماده سبير نام المحظورة كانت تستخدم فى الإنتاج و 4 جردل بلاستك مجهول المصدر بكل جردل 10 كجم من مادة ملح الليمون و120 كرتونة بسكويت بالشيكولاتة بكل كرتونة 12 قطعة.


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