صور.. 40 عاما فى المهنة .. "نور الدين" شيخ سائقى الإسعاف وأقدمهم بقنا

قنا - وائل محمد

ينادونه بلقب الشيخ "نور الدين"، فهو أقدم سائقى سيارات الإسعاف بمحافظة قنا حكاياته فى نقل المصابين، والموتى بسيارت الإسعاف يتذكرها رغم مافيها من أوجاع، وذكريات ساخرة لكن تظل هى الأصعب خاصة أن الموت لم يفرق بين صغير وكبير، وأن كثير من الرجال يخشون العمل بتلك المهنة لما تحملة من مصاعب ومشاهد مؤلمة فى بعض الأوقات.

يروى نور الدين محمد 77 عامآ قصة التحاقه بوظيفة سائق إسعاف بالمحافظة قائلآ: " كنت أعمل بمجلس المدينة موظف فى بداية عملى بالوظيفة الحكومة، وهناك صديق عمرى يعمل فى الإسعاف، طلب منى تقديم طلب نقل للعمل بمديرية الصحة لأنهم يرغبون فى جلب سائقين اسعاف جدد، وقتها كنت أحب قيادة السيارة ، وهناك مميزات أخرى أن الوظيفة التى أرغب فيها قريبة من منزلى، فصديقى أكد أنهم سيقوموت بتوزيعى إلي مقر الوحدة الصحية لمسجد سيدى عبد الرحيم القنائى، كما أن الشغل الجديد فيه ممرضات حلوين فى تحدثت مع نفسى شغلانة حلوة وفيها بنات وقتها كنت شاب صغير وفى سن المراهقة.

مضيفآ :" بعد مرور 3 أيام من تحدث صديقى معى ذهبت، وقدمت طلب نقل للعمل سائق إسعاف حتى جاءت إشارة الموافقة، وتركت العمل بمجلس المدينة، التحق فى وظيفة سائق، أعطونى سيارة إسعاف وكانت طبيعة عملى أنتظار تكليفات الذهاب لنقل الحوادث أو المرضى والمصابين بصفة عامة، وكان الشغل سهل فى بداياته، لأنى عدد السكان فى المحافظة قليل ، كما أن الحوادث لم تكن بتلك الصورة التى نشاهدها يوميآ، وكانت التكليفات قليلة لأنى الطرق كانت محدودة، وكان يأتى طلبات لنقل المصابين بلدغات العقارب والثعابين.

وعن ذكريات عملة فى مهنة سائق إسعاف:" تحدث قائلآ كان فى شاب توفاة الله فى حادثة غرق، وأثناء ذهابى لإرساله إلي قريته بمحافظة قنا كنت أمشى بجوار منطقة زراعية وعلى يمينى أحدى الترع لم أشعر بنفسي وتعرضت لحادثة، وجدت سيارة الإسعاف أنقلبت فى الترعة خرجت منها لأنى أجيد السباحة ثم نزلت لإستخراج جثة المتوفى توفى نتيجة غرقه أثناء السباحة فى نهر النيل ، وجات أسرتة المتوفى وتم تسليمه لهم بعدما خرجت القرية بأكملها لأنتشال سيارة الإسعاف من القرية، لكن الحكومة قطتها جمل أتعملى قضية حتى أتحمل مصاريف إصلاح السيارة، ولما القاضى سئلنى عن أسباب الحادثة قولت " المرحوم كان مصمم على الغرق وخدني معاه" فضحك القاضى وأعطانى حكم بالبراءة لأنى الحادثة وقعت قضاء وقدر.

ومن أغرب المواقف أيضا التى مرت عليا كنت قادمآ من مركز نجع حمادى بسيارة الإسعاف وأنا فى الطريق وجدت فرقة مزمار بلدى ينتظرون أى سيارة تقوم بنقلهم لأن السيارة التى كانوا يستقلونها تعطلت فى تحدثت مع صديقى المسعف نأخذهم فى الكبينة الخلفية ونأخذ ثواب لأنى الواقعة كانت فى فصل الصيف، والشمس كانت حارقة وكان عندهم فرح ذاهبين لأحياءه وقتها مكنش فى تليفونات محمولة.

مضيفآ أخذتهم معنا، ونقلتهم فى سيارة الإسعاف وقولت لصديقى المسعف أحنا بننقل الأموات هتيجى على الأحياء ، وفى الطريق شاهدت سيارة المحافظ، والموكب قادم فى أتجهت للسير فى طريق معاكس فوجدت المحافظ يطاردنى لأنى أسير فى طريق مخالف فى وبمجرد أن توقفت بالسيارة وسئلنى عن خط السير الفرقة سمعت أنى المحافظ واقف معايا نزلوا من السيارة لأعطائه التحية فقرر عقابى 15 يوم خصم من الراتب.

وتحدث شيخ سائقى الإسعاف عن الذكريات السيئة فى أضاف :" هناك مواقف لا أنساها كان فى صديق معانا فى العمل توفى وأردنا الذهاب لتأدية العزاء وقتها كنا 11 موظف أتجمعنا للذهاب لتقديم واجب العزاء ، وأخذنا سيارة إسعاف، وركبنا فيها وعملنا فى دفتر الخروج أمر تشغيل لتلك السيارة، وأنا فى الطريق رفضت لأنى ذاهب لتقديم عزاء فى حالة موت وده مال الحكومة وبعد تحرك السيارة طلبت من زميلى السائق أن يقوم بإنزالى لأنى كنت شايف إلي بنعمله ده حرام وذهبت لموقف السيارات لإستقلال سيارة إجرة المفارقة وصلت قبلهم وحضرت العزاء وأنصرفت.

مضيفآ بعد ما رجعت إلي العمل عرفت أنى سيارة الإسعاف التى كانوا يستقلونها أنقلبت أثناء ذهابهم لتقديم العزاء وتوفاهم الله جميعآ لأنها كانت حادثة كبيرة، وفعلآ أيقنت أنى ربنا بيعزل الحى عن الميت ، وده كان من أغرب المواقف الصعبة التى مرت عليا فى حياتى هيا وفاة زملائي فى العمل نتيجة ذلك الحادث، وهذا قدر الله أنى أذهب لنقل جثثهم من موقع الحادث.























