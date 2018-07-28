صور.. مظاهرات حاشدة فى شوارع بيرو ضد وقائع الفساد

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

خرج الآلاف فى بيرو للمشاركة فى مظاهرات ضد قضايا الفساد، واستغلال النفوذ والتى دفعت رئيس القضاء فى بيرو إلى تقديم استقالته، وذلك على خلفية فضيحة الفساد التى هزت البلاد.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية، أن رئيس القضاء البيروفى (دوبيرلى رودريجيز) قدّم طلب الاستقالة فى رسالة، قائلاً إنه يرغب فى التنحى بسبب الأزمة المؤسسية.

وأوضحت الشبكة أن العديد من الملفات الصوتية المسجلة سراً والتى نشرها موقع (فى بيرو) أظهرت ميل العديد من القضاة لتقديم مزايا لأصدقاء لهم.



احتجاجات فى بيرو



جانب من الاحتجاجات فى بيرو



فعاليات منددة فى بيرو



مظاهرات ضد الفساد فى بيرو