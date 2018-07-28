video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 يوليه 2018 04:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. مظاهرات حاشدة فى شوارع بيرو ضد وقائع الفساد

السبت، 28 يوليه 2018 03:18 ص
صور.. مظاهرات حاشدة فى شوارع بيرو ضد وقائع الفساد مظاهرات فى بيرو ضد الفساد
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
إضافة تعليق

خرج الآلاف فى بيرو للمشاركة فى مظاهرات ضد قضايا الفساد، واستغلال النفوذ والتى دفعت رئيس القضاء فى بيرو إلى تقديم استقالته، وذلك على خلفية فضيحة الفساد التى هزت البلاد.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية، أن رئيس القضاء البيروفى (دوبيرلى رودريجيز) قدّم طلب الاستقالة فى رسالة، قائلاً إنه يرغب فى التنحى بسبب الأزمة المؤسسية.

وأوضحت الشبكة أن العديد من الملفات الصوتية المسجلة سراً والتى نشرها موقع (فى بيرو) أظهرت ميل العديد من القضاة لتقديم مزايا لأصدقاء لهم.

احتجاجات فى بيرو
احتجاجات فى بيرو

 

جانب من الاحتجاجات فى بيرو
جانب من الاحتجاجات فى بيرو

 

فعاليات منددة فى بيرو
فعاليات منددة فى بيرو

 

مظاهرات ضد الفساد فى بيرو
مظاهرات ضد الفساد فى بيرو

 

مظاهرات فى بيرو
مظاهرات فى بيرو

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. تعيين وزير جديد للعدل فى بيرو فى أعقاب فضيحة استغلال نفوذ

مظاهرات حاشدة

شوارع بيرو

وقائع الفساد

ليما

أخبار بيرو




لا تفوتك
المالية تبدأ تحصيل جنيه على الطرق السريعة لصالح منظومة التأمين الصحى الجديدة

المالية تبدأ تحصيل جنيه على الطرق السريعة لصالح منظومة التأمين الصحى الجديدة

الرئاسة: 600 ألف سؤال من المواطنين لمبادرة أسأل الرئيس

الرئاسة: 600 ألف سؤال من المواطنين لمبادرة أسأل الرئيس

5 مكاسب سياسية حول رفع القيود عن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.. برلمانيون: يدعم العلاقات الاستراتيجية بين أمريكا والقاهرة.. يعكس قوة وثبات الدولة.. يوضح الاستقرار السياسى.. ويرسى مبدأ التعامل بالندية

5 مكاسب سياسية حول رفع القيود عن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.. برلمانيون: يدعم العلاقات الاستراتيجية بين أمريكا والقاهرة.. يعكس قوة وثبات الدولة.. يوضح الاستقرار السياسى.. ويرسى مبدأ التعامل بالندية

تحالف الشيطان يجتمع فى تركيا.. مصادر بالمعارضة: "أوكتار" تربطه علاقات مشبوهة بأيمن نور وقيادات الإخوان.. والسلطات التركية تقرر هدم فيلته بعد تهديده بنشر تسجيلات جنسية لقيادات العدالة والتنمية

تحالف الشيطان يجتمع فى تركيا.. مصادر بالمعارضة: "أوكتار" تربطه علاقات مشبوهة بأيمن نور وقيادات الإخوان.. والسلطات التركية تقرر هدم فيلته بعد تهديده بنشر تسجيلات جنسية لقيادات العدالة والتنمية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

محمد صلاح يصل مع ليفربول إلى ميتشيجان قبل مواجهة مانشستر يونايتد.. صور

محمد صلاح يصل مع ليفربول إلى ميتشيجان قبل مواجهة مانشستر يونايتد.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة