صور.. محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بإحدى المدارس المقامة بالمساهمة المجتمعية

بور سعيد - السيد فلاح

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، بجهود المشاركة المجتمعية للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة، والتى تسير تلك الجهود بالتوازى مع الاهتمام الكبير الذى تحظى به العملية التعليمية من جانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها محافظ بورسعيد اليوم، لمتابعة سير العمل بإحدى المدارس التى يجرى العمل فى إنشائها بحى الضواحى والمقدمة من أحد رجال الأعمال بالمحافظة فى إطار الدور المجتمعى لرجال الأعمال بالمحافظة.

رافقه خلال الجولة المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، وسعيد رخا رئيس حى الضواحى.

وأكد المحافظ على أن المحافظة ترحب بالمشاركة المجتمعية، فى كافة المجالات، خاصة مجال التعليم، حرصا على توفير كافة الإمكانيات والأجواء المناسبة الطلاب وتشجيعهم على الانتظام بالحضور إلى المدرسة.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير إلى رجل الأعمال محمد عوف حمادة لمشاركتة الإيجابية والمساهمة الفعالة تجاه أبنائنا الطلاب والتى تعمل على غرس قيمة العطاء والانتماء.