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صور..محافظ الإسكندرية يكلف السكرتير العام بحضور لقاء حجاج الجمعيات الأهلية

السبت، 28 يوليه 2018 03:06 م
صور..محافظ الإسكندرية يكلف السكرتير العام بحضور لقاء حجاج الجمعيات الأهلية جانب من اللقاء
الإسكندرية جاكلين منير
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كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم اللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة، بحضور اللقاء الجماعى لحجاج الجمعيات الأهلية بالإسكندرية، لتهنئة الفائزين بقرعة الحج لهذا العام والبالغ عددهم 570 حاج، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد كمال وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، و الدكتور إبراهيم الجمل مدير الوعظ الدينى بالأزهر الشريف.

وفى كلمته هنأ شادى الحجاج و تمنى لهم حج مبرور و ذنب مغفور، مؤكدا أنه لشرف كبير لجميع العاملين خدمة حجاج بيت الله الحرام، ونقل تحيات وتهنئة الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية للحجاج وتمنياته لهم العودة بخير، مطالبا الحجاج بالدعاء لمصر والإسكندرية فى بيت الله الحرام بالخير و البركات ودوام النماء.

و أكد السكرتير العام على توفير كافة سبل الدعم والرعاية للحجاج للتمتع بأداء مناسك الحج فى ظل مناخ آمن، ووجههم بالإلتزام بتعليمات بعثة الحج المرافقة حفاظًا على أمنهم وسلامتهم وحرصًا منه على ظهورهم بالمظهر المشرف بالأراضى المقدسة.

 

لقاء حجاج الجمعيات الأهلية (1)

لقاء حجاج الجمعيات الأهلية 

 

لقاء حجاج الجمعيات الأهلية (3)
لقاء حجاج الجمعيات الأهلية 

 

لقاء حجاج الجمعيات الأهلية (5)
لقاء حجاج الجمعيات الأهلية 

 

لقاء حجاج الجمعيات الأهلية (6)
لقاء حجاج الجمعيات الأهلية

 

لقاء حجاج الجمعيات الأهلية (7)
لقاء حجاج الجمعيات الأهلية 

 


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