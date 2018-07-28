صور.. سماع دوى انفجارات وأعيرة نارية فى مدينة جلال آباد بأفغانستان

قال مسؤولون محليون، اليوم السبت، إن عددا من الانفجارات وقع فى مدينة جلال آباد بشرق أفغانستان كما تسنى سماع دوى أعيرة نارية فى المنطقة التى وقعت بها الانفجارات.

وأوضح مسئولون أن المسلحين هاجموا مركزا لتدريب القابلات في شرق أفغانستان.

وقال عطاء الله خوجيانى المتحدث باسم الحكومة الإقليمية، إن انفجارا وقع فى المدينة لكن لم تتضح طبيعة الانفجار أو هدفه.