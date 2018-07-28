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السبت، 28 يوليه 2018 12:24 م
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صور.. سماع دوى انفجارات وأعيرة نارية فى مدينة جلال آباد بأفغانستان

السبت، 28 يوليه 2018 09:24 ص
صور.. سماع دوى انفجارات وأعيرة نارية فى مدينة جلال آباد بأفغانستان القوات الأفغانية- أرشيفية
رويترز
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قال مسؤولون محليون، اليوم السبت، إن عددا من الانفجارات وقع فى مدينة جلال آباد بشرق أفغانستان كما تسنى سماع دوى أعيرة نارية فى المنطقة التى وقعت بها الانفجارات.

وأوضح مسئولون أن المسلحين هاجموا مركزا لتدريب القابلات في شرق أفغانستان.

وقال عطاء الله خوجيانى المتحدث باسم الحكومة الإقليمية، إن انفجارا وقع فى المدينة لكن لم تتضح طبيعة الانفجار أو هدفه.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الإقليمية أنه تم إجلاء بعض الطالبات، ومعظمهن من إقليم نورستان بشرق البلاد، من المبنى.

وتسنت رؤية دخان يتصاعد فيما هرعت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى المكان الذى أوقفت السلطات حركة المرور حوله. ولم ترد أنباء عن خسائر حتى الآن.

القوات الأفغانية
القوات الأفغانية

انتشار القوات الأفغانية بعد الحادث
انتشار القوات الأفغانية بعد الحادث

انفجار فى أفغانستان
انفجار فى أفغانستان

 


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