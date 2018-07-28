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السبت، 28 يوليه 2018 02:38 ص
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صور.. رجال الإطفاء تكافح حرائق غابات كاليفورنيا وآلاف السكان يفرون

السبت، 28 يوليه 2018 02:00 ص
صور.. رجال الإطفاء تكافح حرائق غابات كاليفورنيا وآلاف السكان يفرون مكافحة النيران فى غابات كاليفورنيا
كتب وكالات _ تصوير أ.ف.ب _ رويترز
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أجبر اتساع رقعة حريق غابات فى شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية السلطات، المحلية بمدينة ريدينج على عملية إجلاء جماعى مع تعرض نحو خمسة آلاف منزل وشركة للخطر.

وقال مسئولو مكافحة الحرائق فى كاليفورنيا، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية الجمعة، إن حريق "كار فاير" قتل رجل إطفاء، مع دفع الرياح ألسنة اللهب باتجاه ريدينج.

وأضاف المسؤولون أن رقعة الحريق الذى يستعر فى مقاطعة شاستا اتسعت بنسبة 60 بالمائة تقريبا خلال الليل وأتى على أكثر من 444 ألف فدان ، مشيرين إلى أن عملية احتواء الحريق لم تتعد نسبة ثلاثة بالمائة منه على الرغم من جهود فرق الإطفاء المستمرة لليوم الخامس، واقتربت سحابة من الدخان وألسنة اللهب من الأبنية المنخفضة فى ريدينج التى يقطنها 90 ألف نسمة.

من جهته، قال المتحدث باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق فى كاليفورنيا سكوت مكلين إن إصابات لحقت ببعض المدنيين ورجال الإطفاء.

آثار الحرائق
آثار الحرائق

 

أحد رجال الاطفاء يكافح النيران
أحد رجال الاطفاء يكافح النيران

 

استدعاء المزيد من رجال الاطفاء للسيطرة على النيران
استدعاء المزيد من رجال الاطفاء للسيطرة على النيران

 

السكان تفر من الحرائق
السكان تفر من الحرائق

 

النيران تحرق الأخضر واليابس
النيران تحرق الأخضر واليابس

 

النيران تدمر سيارة
النيران تدمر سيارة

 

تدمير دراجة فى الحريق
تدمير دراجة فى الحريق

 

تدمير سيارة فى حرائق كاليفورنيا
تدمير سيارة فى حرائق كاليفورنيا

 

رجال الاطفاء بموقع الحريق
رجال الاطفاء بموقع الحريق

 

سيدة تحمل قطة عقب الفرار من الحريق
سيدة تحمل قطة عقب الفرار من الحريق

 

مصرع حيوان جراء الحرائق
مصرع حيوان جراء الحرائق

 

 


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رجال الإطفاء

حرائق غابات

غابات كاليفورنيا

سكان كالفرونيا

حرائق كاليفورنيا




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