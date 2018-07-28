video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 يوليه 2018 02:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. دورة تدريبية لمعلمى اللغة الإنجليزية بالتعليم والأزهر بكفر الشيخ

السبت، 28 يوليه 2018 01:27 م
صور.. دورة تدريبية لمعلمى اللغة الإنجليزية بالتعليم والأزهر بكفر الشيخ جانب من الدورة
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

عُقدت، اليوم السبت، دورة التنمية المهنية فى مادة اللغة الإنجليزية بقاعة نقابة المعلمين بمدينة كفر الشيخ، برئاسة وحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، حاضر فيها  الدكتورة هند الخيال، والدكتورة تامر أنور،والدكتورة إجلال الجمال و هناء سويدان مندوب السفارة الأمريكية .

جاء ذلك بحضور أحمد الشربينى وكيل النقابة العامة، ونقيب معلمى كفر الشيخ ،و نجوى حماد موجه عام اللغة الإنجليزية بالتربية والتعليم و فايز الفوال موجه عام اللغة الإنجليزية بالأزهر الشريف و فاء ابو العطا موجه أول مركزى بالمديرية، وعدد كبير من المعلمين من التربية والتعليم والأزهر.

ودعت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، المستهدفين من دورة التنمية المهنية لمعلمى اللغة الإنجليزية إلى تنفيذ ما تم التدريب عليه عمليا فى ميدان التعليم، والعمل على إعداد مادة علمية توزع على إدارات التدريب بالإدارات التعليمية لمواكبة كل ما هو جديد فى طرق ومناهج التدريس، برعاية  الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ.

وتأتى الدورة ضمن برنامج الجامعة الأمريكية الذى تستضيفه محافظة كفرالشيخ لرفع كفاءة معلمى اللغة الإنجليزية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ و بالأزهر الشريف.

 

1- جانب من الحضور بالدورة

جانب من الحضور بالدورة

 

2- وكيل تعليم كفر الشيخ توجه بالاستفادة من الدورة
وكيل تعليم كفر الشيخ توجه بالاستفادة من الدورة

 

3- معلمو اللغة الانجليزية المشاركون
معلمو اللغة الانجليزية المشاركون

 

4- المشاركون في الدورة
المشاركون في الدورة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعليم كفر الشيخ: تنفيذ الخطة الاستثمارية الجديدة بـ28 مليون و900 ألف جنيه

دورة تدريبيه

سفارة امريكيه

تعليم كفر الشيخ

معلم

لغه انجليزيه

نقابه معلمين




لا تفوتك
فيديو وصور.. الرئيس السيسي يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى إلى رتبة فريق أول

فيديو وصور.. الرئيس السيسي يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى إلى رتبة فريق أول

بالأسماء.. أمر إحالة البلتاجى وحجازى والعريان و72 آخرين بـ"فض رابعة" للمفتى - صور

بالأسماء.. أمر إحالة البلتاجى وحجازى والعريان و72 آخرين بـ"فض رابعة" للمفتى - صور

للمرة الثانية خلال فترة حكمه.. الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.. ترأس المجلس بأسبوع شباب الجامعات بالإسماعيلية 2015.. وقاعة لطفى السيد تحتضن مجلس اليوم لتاريخها ودور صاحبها فى تأسيس الجامعة

للمرة الثانية خلال فترة حكمه.. الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.. ترأس المجلس بأسبوع شباب الجامعات بالإسماعيلية 2015.. وقاعة لطفى السيد تحتضن مجلس اليوم لتاريخها ودور صاحبها فى تأسيس الجامعة

مؤتمر الشباب فى عيون البرلمان.. النواب: يؤكد حرص الرئيس على التواصل الدائم وخلق كوادر شبابية جديدة.. اختيار جامعة القاهرة يؤكد اهتمامه بالعلم.."لجنة الشباب": ننتظر منظومة تطوير التعليم وآلية بناء الإنسان المصرى

مؤتمر الشباب فى عيون البرلمان.. النواب: يؤكد حرص الرئيس على التواصل الدائم وخلق كوادر شبابية جديدة.. اختيار جامعة القاهرة يؤكد اهتمامه بالعلم.."لجنة الشباب": ننتظر منظومة تطوير التعليم وآلية بناء الإنسان المصرى

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

التعليم العالى: إعلان تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الإثنين

التعليم العالى: إعلان تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الإثنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة