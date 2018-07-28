صور.. دورة تدريبية لمعلمى اللغة الإنجليزية بالتعليم والأزهر بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

عُقدت، اليوم السبت، دورة التنمية المهنية فى مادة اللغة الإنجليزية بقاعة نقابة المعلمين بمدينة كفر الشيخ، برئاسة وحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، حاضر فيها الدكتورة هند الخيال، والدكتورة تامر أنور،والدكتورة إجلال الجمال و هناء سويدان مندوب السفارة الأمريكية .

جاء ذلك بحضور أحمد الشربينى وكيل النقابة العامة، ونقيب معلمى كفر الشيخ ،و نجوى حماد موجه عام اللغة الإنجليزية بالتربية والتعليم و فايز الفوال موجه عام اللغة الإنجليزية بالأزهر الشريف و فاء ابو العطا موجه أول مركزى بالمديرية، وعدد كبير من المعلمين من التربية والتعليم والأزهر.

ودعت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، المستهدفين من دورة التنمية المهنية لمعلمى اللغة الإنجليزية إلى تنفيذ ما تم التدريب عليه عمليا فى ميدان التعليم، والعمل على إعداد مادة علمية توزع على إدارات التدريب بالإدارات التعليمية لمواكبة كل ما هو جديد فى طرق ومناهج التدريس، برعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ.

وتأتى الدورة ضمن برنامج الجامعة الأمريكية الذى تستضيفه محافظة كفرالشيخ لرفع كفاءة معلمى اللغة الإنجليزية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ و بالأزهر الشريف.

جانب من الحضور بالدورة



وكيل تعليم كفر الشيخ توجه بالاستفادة من الدورة



معلمو اللغة الانجليزية المشاركون