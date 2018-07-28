صور.. بدء ضم أصول مرافق المياه والصرف بالوادى الجديد لشركة المياه

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

بحث اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، تفعيل إجراءات ضم أصول مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة للشركة، ومتابعة أعمال الإحلال والتجديد.

وخلال اللقاء عرض رئيس شركة مياه أسيوط والوادى الجديد مبادرة القطع الموفرة، والذى تبنته محافظة الوادى الجديد لأهميتها واحتياج المحافظة لترشيد المياه النقية الصالحة للشرب، كما تضمن عرض المبادرة أهم المناطق المستهدفة كمرحلة أولى.

ويذكر أن المبادرة تغطى محافظتى أسيوط والوادى الجديد والمتوقع بدء تفعيلها خلال هذا الشهر.

واشار الزملوط إلى أهمية تأسيس هذا الفرع وسبل تذليل كل العقبات للإسراع فى إشهار فرع للشركة بالمحافظة، مؤكدًا دعمه الكامل لضم مرافق المياه والصرف الصحى لمنظومة الشركة القابضة، وتقديم كل التسهيلات اللازمة، للاستفادة من الخبرات الفنية والمالية والإدارية والتجارية.

كما أكد المهندس ممدوح رسلان على ضرورة توفير اعتماد مالى عن طريق وزارة التخطيط لإجراء أعمال الإحلال والتجديد لبعض الآبار ورفع كفاءتها بالإضافة لمبلغ 54 مليون جنيه خطة العام الحالى، وكذا ضرورة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لضم أصول الشركة بفرع الوادى الجديد وإعلان فرع الشركة بالمحافظة فى أقرب وقت.