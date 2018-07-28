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السبت، 28 يوليه 2018 05:48 م
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صور.. بدء تغيير خطوط المياه القديمة والمتهالكة بشارع خالد بن الوليد بالأقصر

السبت، 28 يوليه 2018 05:15 م
صور.. بدء تغيير خطوط المياه القديمة والمتهالكة بشارع خالد بن الوليد بالأقصر تغيير خطوط المياة القديمة والمتهالكة
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن اللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، أنه تم بدء العمل لتغيير خطوط المياه القديمة والمتهالكة بشارع خالد بن الوليد، والتى كانت قد تعرضت للكسر بشكل متكرر خلال الأيام الماضية، حيث أنها من مادة الاسبستوس، والتى انتهى العمل بها بأغلب شوارع المدينة ويسهل كسرها بسبب زيادة ضعوط السيارات عليها.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب فى بيان - أن محافظ الأقصر محمد بدر، تبنى دعم المشروع بشكل كامل، نظراً لأهمية هذه المنطقة كشريان رئيسى للحركة السياحية بالمدينة ولكى يتم القضاء أيضاً على المناطق الساخنة التى تعانى من ضعف فى المياه نتيجة زيادة الاستهلاك فى فصل الصيف.

وتابع اللواء محمد يحيى، أنه بدأ العمل اليوم السبت بمتابعة قطاع الدعم الفنى والمشروعات وقطاع التشغيل والصيانة وبدأت أعمال الحفر وفق الرسوم الهندسية والكروكية المحددة لتركيب خطى مياه قطر 500 مم وآخر 600 مم تخرج من محطتى الأقصر الشرقية والغربية لمنطقة صلاح الدين والنوفوتيل شمالاً وحتى كنتاكى بمنطقة الشيراتون جنوباً، ويأتى ذلك فى إطار رؤية محافظة الأقصر لتحسين الوجهة السياحية وتنمية وتطوير المرافق الخدمية بالمحافظة، وتحسين مرفق مياه الشرب والعمل على زيادة الضغوط تزامناً مع زيادة الاستهلاك بالمدينة.

تغيير خطوط المياة القديمة والمتهالكة بشارع خالد بن الوليد (2)
تغيير خطوط المياة القديمة والمتهالكة بشارع خالد بن الوليد 

 

تغيير خطوط المياة القديمة والمتهالكة بشارع خالد بن الوليد (3)
تغيير خطوط المياة القديمة والمتهالكة بشارع خالد بن الوليد 

 

تغيير خطوط المياة القديمة والمتهالكة بشارع خالد بن الوليد (1)
تغيير خطوط المياة القديمة والمتهالكة بشارع خالد بن الوليد

 


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