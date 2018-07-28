صور.. إيقاف بناء بأحد المبانى غير المرخصة وحملة نظافة بالمنيا

كتب فريق المحافظات

نفذت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالمنيا اليوم السبت عن طريق إدارة الإزالات بالوحدة أعمال إيقاف بناء بأحد المبانى للطابق الثالث عشر والمخالف لقانون 119 لسنة 2008 مبانى بدون ترخيص.

قال إسماعيل الفحام رئيس المركز، فى بيان إن الوحدة المحلية أوقفت الأعمال، وقامت بفك الأعمدة الخشبية المجهزة للصب وتم تنزيل الأخشاب الخاصة بها إلى سطح الأرض وإيقاف أعمال المبانى نهائيا بطريق البحر بالمدينة، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

على جانب آخر، نفذت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص بالمنيا، حملة نظافة بقريتى نزلت اسمنت واتليدم، حيث تم رفع كافة المخلفات والقمامة من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية.

قال العقيد محمد صلاح رئيس المركز إن تلك الحملة تأتى ضمن جهود الوحدة المحلية فى رفع الإزالات والإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى، وذلك فى إطار الحفاظ على رقعة الأراضى وحرم الطريق العام ولخلق سيولة مرورية وعودة الانضباط للشارع.

ايقاف بناء بأحد المباني غير المرخصة



ايقاف بناء بأحد المباني غير المرخصة



حملة نظافة بأبوقرقاص