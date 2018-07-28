video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 يوليه 2018 02:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إيقاف بناء بأحد المبانى غير المرخصة وحملة نظافة بالمنيا

السبت، 28 يوليه 2018 01:38 م
صور.. إيقاف بناء بأحد المبانى غير المرخصة وحملة نظافة بالمنيا بناء مخالف
كتب فريق المحافظات
إضافة تعليق

نفذت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالمنيا اليوم السبت عن طريق إدارة الإزالات بالوحدة أعمال إيقاف بناء بأحد المبانى للطابق الثالث عشر والمخالف لقانون 119 لسنة 2008 مبانى بدون ترخيص.

قال إسماعيل الفحام رئيس المركز، فى بيان إن الوحدة المحلية أوقفت الأعمال، وقامت بفك الأعمدة الخشبية المجهزة للصب وتم تنزيل الأخشاب الخاصة بها إلى سطح الأرض وإيقاف أعمال المبانى نهائيا بطريق البحر بالمدينة، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

على جانب آخر، نفذت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص بالمنيا، حملة نظافة بقريتى نزلت اسمنت واتليدم، حيث تم رفع كافة المخلفات والقمامة من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية.

قال العقيد محمد صلاح رئيس المركز إن تلك الحملة تأتى ضمن جهود الوحدة المحلية فى رفع الإزالات والإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى، وذلك فى إطار الحفاظ على رقعة الأراضى وحرم الطريق العام ولخلق سيولة مرورية وعودة الانضباط للشارع.

 

ايقاف بناء بأحد المباني غير المرخصة (1)

ايقاف بناء بأحد المباني غير المرخصة 

 

ايقاف بناء بأحد المباني غير المرخصة (2)
ايقاف بناء بأحد المباني غير المرخصة 

 

حملة نظافة بأبوقرقاص (1)
حملة نظافة بأبوقرقاص 

 

حملة نظافة بأبوقرقاص (2)
حملة نظافة بأبوقرقاص 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ المنيا يقرر تشكيل لجنة لوضع خطة عاجلة لمعالجة الصرف الصناعى

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ المنيا

اخبار المنيا

حمله ازالات

ابوقرقاص




لا تفوتك
فيديو وصور.. الرئيس السيسي يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى إلى رتبة فريق أول

فيديو وصور.. الرئيس السيسي يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى إلى رتبة فريق أول

بالأسماء.. أمر إحالة البلتاجى وحجازى والعريان و72 آخرين بـ"فض رابعة" للمفتى - صور

بالأسماء.. أمر إحالة البلتاجى وحجازى والعريان و72 آخرين بـ"فض رابعة" للمفتى - صور

للمرة الثانية خلال فترة حكمه.. الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.. ترأس المجلس بأسبوع شباب الجامعات بالإسماعيلية 2015.. وقاعة لطفى السيد تحتضن مجلس اليوم لتاريخها ودور صاحبها فى تأسيس الجامعة

للمرة الثانية خلال فترة حكمه.. الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.. ترأس المجلس بأسبوع شباب الجامعات بالإسماعيلية 2015.. وقاعة لطفى السيد تحتضن مجلس اليوم لتاريخها ودور صاحبها فى تأسيس الجامعة

مؤتمر الشباب فى عيون البرلمان.. النواب: يؤكد حرص الرئيس على التواصل الدائم وخلق كوادر شبابية جديدة.. اختيار جامعة القاهرة يؤكد اهتمامه بالعلم.."لجنة الشباب": ننتظر منظومة تطوير التعليم وآلية بناء الإنسان المصرى

مؤتمر الشباب فى عيون البرلمان.. النواب: يؤكد حرص الرئيس على التواصل الدائم وخلق كوادر شبابية جديدة.. اختيار جامعة القاهرة يؤكد اهتمامه بالعلم.."لجنة الشباب": ننتظر منظومة تطوير التعليم وآلية بناء الإنسان المصرى

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

التعليم العالى: إعلان تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الإثنين

التعليم العالى: إعلان تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الإثنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة