صور.. إزالة 243 حالة تعدى على أملاك الدولة بقرى ومدن القليوبية

القليوبية نيفين طه

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية عن نجاح الأسبوع الأول لفاعليات الموجة العاشرة لإزالة التعديات التى تتم تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة .

و قامت الأجهزة التنفيذية للمراكز والمدن والأحياء بمشاركة رؤساء المدن والأحياء وجهات الولاية "الرى والصرف والنيل والسكة الحديد والاثار وهيئة الأوقاف والطرق والكبارى" بشن حملة على مدار الستة أيام حيث تمت إزالة 243 حالة وهى عبارة عن إقامة سملات خرسانية على سطح الأرض الزراعية وكافتيريات ومبانى بالطوب وأكشاك صاج وأسوار حديدية وأجراج سيارات وقاعة أفراح ومعدية.

و أكد المحافظ فى بيان على استمرار وتفعيل تلك الحملات حتى يتم القضاء تماما على كافة التعديات ولن يسمح بالتهاون مع أى حالة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين.

وفى سياق متصل كان قد عقد المحافظ اجتماعات موسعة بكافة الأجهزة التنفيذية والقيادات الأمنية للمحافظة للتأكيد من تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، و كذا التأكد من التنفيذ طبقا للقانون ومراعاة البعد الإنسانى، مؤكدا على استمرار الحملة على كافة مراكز ومدن المحافظة لإزالة كافة التعديات واسترداد حق الدولة، مشيرا إلى انه تم وضع خطة عمل بكل مركز ومدينة للبدء فورا فى تنفيذ قرارات الازالة بالاشتراك مع جهات الولاية ومديرية الأمن.

وأكد انه تم إعداد قاعدة بيانات كاملة لأراضى أملاك الدولة بنطاق دائرة المحافظة بكل مركز ومدينة ووحدة قروية موضح بها مساحة كل قطعة على حدة وجهة الولاية عليها.

وذلك فى اطار الحفاظ على أراضى أملاك الدولة وعدم السماح بالتعدى عليها تمهيدا لاستغلالها فى مشروعات تعود بالنفع والفائدة على المواطنين من ابناء المحافظة.



إزالة 243 حالة تعدى على أملاك الدولة



إزالة 243 حالة تعدى على أملاك الدولة



إزالة 243 حالة تعدى على أملاك الدولة



إزالة 243 حالة تعدى على أملاك الدولة



إزالة 243 حالة تعدى على أملاك الدولة



إزالة 243 حالة تعدى على أملاك الدولة



إزالة 243 حالة تعدى على أملاك الدولة