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صفحة مؤتمر الشباب تنشر مقطفات من جلسة "استراتيجية التعليم الجديدة"

السبت، 28 يوليه 2018 07:09 م
صفحة مؤتمر الشباب تنشر مقطفات من جلسة "استراتيجية التعليم الجديدة" الرئيس السيسى فى مؤتمر الشباب جامعة القاهرة
كتب هيثم سلامة
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نشرت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطنى للشباب، عبر موقع "فيس بوك"، مقتطفات من جلسة "استراتيجية التعليم الجديدة"، بمشاركة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ومجموعة من الشباب، والتى عرض خلالها خطة تطوير التعليم الجديدة.

وتضمنت الجلسة عدة نقاط منها:

1 - إلغاء نظام الامتحانات السابق وتحويله إلى نظام التقييم والذى يعتمد على الفهم والمشاركة.

2- تزويد المدارس والمؤسسات التعليمية بالإنترنت حتى يتسنى للطالب الاطلاع على المحتوى العلمى.

3- تحويل النظام الفنى إلى التكنولوجيا التطبيقية.

4 - تغيير ثقافة الحفظ والإجابة النموذجية والاعتماد على الفهم والتجربة.

5-  تنمية مهارات التواصل والابتكار لدى الطالب.

الصفحة الرسمية لمؤتمر الشباب
الصفحة الرسمية لمؤتمر الشباب

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مؤتمر الشباب

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طارق شوقى

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