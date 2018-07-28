شعبة القصابين: المنافذ الحكومية لبيع اللحوم تستحوذ على 55 % من حصة السوق

كتب – إسلام سعيد

كشف محمد وهبة رئيس شعبة القصابين فى غرفة القاهرة التجارية، إن منافذ بيع اللحوم المنتشرة فى الشوارع سواء لجهاز الخدمة الوطنية أو منافذ أمان "وزارة الداخلية" وسيارات وزارة التموين، تستحوذ على قرابة 55 % من مبيعات اللحوم فى السوق و45 % عبر محلات الجزارة.

وقال وهبة لـ"اليوم السابع"، إن هناك اتجاه من المواطن لشراء لحوم المنافذ وارتفاع الأسعار اللحوم البلدى أدى إلى تراجع الطلب عليها بصورة ملحوظة وكذلك بسبب تراجع الحالة الاقتصادية للمواطن، لافتا إلى أن اللحوم المستوردة بدأت تأخذ نصيبا من السوق عبر هذه المنافذ.

وبشأن أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى، أكد رئيس شعبة القصابين، أن اللحوم "العجالى" تصل المستهلك ما بين 120 -150 جنيها للكيلو حسب المنطقة والقطعية، والبتلو الجاموسى يصل يتراوح سعره ما بين 110 – 120 جنيها لكن الاقبال عليها ليس بالقدر الكافى.

وحول أسعار الأضاحى، كشف وهبة، أن الاقبال خلال فترة عيد الأضحى تكون لشراء الخراف وسعر الكيلو حى يسجل 65 جنيها، مشيرا إلى أنه كلما زاد الطلب على أضحية الخراف ترتفع أسعارها ونتوقع تحرك الأسعار وقد تسجل أكثر 67 جنيها للكيلو.

وعن أسعار اللحوم الحية"العجالى"، أوضح محمد وهبة أن سعر الكيلو حاليا يتراوح ما بين 58 إلى 65 جنيها للكيلو ، لافتا إلى أن هذا السعر مرتفع جدا قياسا على القدرات الشرائية للمواطنين فى الوقت الحالى.

وعلى جانب آخر، قال وهبة إن"هناك اتجاه كبير بين الجزارين لتغيير نشاط محلاتهم وذلك بسبب الخسائر الكبيرة التى يتعرضون لها نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع المبيعات وكذلك استمرار تحرك تكاليف الإنتاج.