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س وج.. كل ما تريد معرفته عن أسباب إلغاء كتب المستوى الرفيع والمدارس المطبق عليها

السبت، 28 يوليه 2018 03:00 م
س وج.. كل ما تريد معرفته عن أسباب إلغاء كتب المستوى الرفيع والمدارس المطبق عليها وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء كت بالمستوى الرفيع فى النظام الجديد للتعليم المقرر تطبيقه سبتمبر المقبل، اليوم السابع" يقدم فى السطور التالية أبرز الأسئلة والإجابات التى تتعلق بشروط وضوابط وأسباب إلغاء كتب المستوى الرفيع.
 

ـ ما معنى المستوى الرفيع؟

ـ هو منهج للغة الإنجليزية يختلف عن مناهج وزارة التربية والتعليم هدفه رفع مستوى الطلاب فى الإبتدائية ويكون خاص بكل مدرسة بعدد حصص معينة ويؤدى الطالب فيه الامتحان تحريرى.
 

ـ لماذا تم إلغاء المستوى الرفيع فى النظام الجديد للتعليم؟

ـــ لأن اللغة الإنجليزية التى ستطبق فى النظام الجديد غنية ولن تكون بحاجة إلي تدريس مادة المستوي الرفيع كمادة منفصلة، وأن الطالب سواء فى المدارس الرسمية للغات.
 

كيف يدرس الطالب اللغة الإنجليزية فى النظام الجديد؟

ـ يدرس الطالب اللغة الانجليزية بمستوي أعلي من الكتب التي تتعاقد معها المدارس ولن يكون بحاجة إلى المستوى الرفيع.
 

ـ ما هى الصفوف التى تم إلغاء المستوى الرفيع منها؟

رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى.
 

ـ ما الفائدة من إلغاء المستوى الرفيع؟

يخفف عن الطالب عدد المناهج الدراسية، إضافة إلى منع سبوبة أصحاب المدارس الخاصة حيث كانت المدارس تستغل الكتب الإضافية وترفع مصروفات الخدمات على أولياء الأمور.
 

ـــ هل يؤثر قرار إلغاء المستوى الرفيع تربويا على مستوى الطلاب؟

ــ لن يؤثر على مستوى الطلاب لأن هناك بديل فى المنهج الجديد سيكون غنى بكل ما يحتاجة الطالب..
 

ـ ما هى مطالب أولياء الأمور بعد إلغاء المستوى الرفيع؟

ـ معرفة محتوى المنهج الجديد الذى سوف يكون بديلا إضافة إلى رد المبالغ المالية التى دفعها بعضهم مقابل الحصول على كتب المستوى الرفيع.
 

- هل يؤثر الغاء المستوى الرفيع على انخفاض مصروفات المدارس الخاصة؟

ـ لن يؤثر والمصروفات كما هى لأنه يحتسب ضمن مصروفات الخدمات وليست المصروفات التعليمية.
 

- ما هى المدارس التى يشملها قرار إلغاء المستوى الرفيع؟

ـ المدارس الرسمية للغات والخاصة للغات والمدارس التابعة للمعاهد القومية.

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