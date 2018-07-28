سائق يقتل ابن عمه بسبب خلافات سابقة بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

أطلق سائق النار على ابن عمه خلال مشاجرة بسبب خلافات سابقة بينهما، مما أسفر عن مقتله فى البدرشين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد نشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عدد من الأشخاص، وبانتقال الرائد محمد أبو القاسم، رئيس مباحث البدرشين والرائد أحمد عبد الصمد، والنقيب أحمد فايز إلى محل الواقعة، تبين إطلاق سائق النار على ابن عمه، مما أسفر عن مقتله بسبب خلافات سابقة بينهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.