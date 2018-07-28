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السبت، 28 يوليه 2018 10:36 م
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رفع درجة الاستعداد بمستشفيات القليوبية عقب ظهور ثعابين بالأراضى الزراعية

السبت، 28 يوليه 2018 10:02 م
رفع درجة الاستعداد بمستشفيات القليوبية عقب ظهور ثعابين بالأراضى الزراعية ثعابين -أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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أمر الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية برفع درجة الاستعداد القصوى وتوفير الأطباء المدربين وأطقم التمريض للتعامل مع أى حالات عقب ظهور ثعابين فى الأراضى الزراعية بكفر الجزار بمدينة بنها واستغاثة الأهالى.
 
وأكد الدكتور سيد مراد مدير عام الطب العلاجى بمديرية الصحة بالقليوبية، أن أمصال العقرب والثعبان والتيتانوس متوفرة بجميع مستشفيات المحافظة العامة والمركزية والنوعية كما أنه يوجد رصيد احتياطى كاف فى مخازن المديرية.
 
وناشد وكيل الوزارة المواطنين التوجه بشكل فورى إلى أقرب مستشفى حال تعرضهم إلى لدغ العقارب والثعابين، وذلك لتقديم الأمصال والرعاية الطبية لهم بشكل مجانى.
 
 

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