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رئيس مصيف بلطيم: حل مشكلة ضعف المياه وإلغاء جدول توزيعها على 5 شواطئ

السبت، 28 يوليه 2018 04:00 ص
رئيس مصيف بلطيم: حل مشكلة ضعف المياه وإلغاء جدول توزيعها على 5 شواطئ فادى شميس رئيس مدينة مصيف بلطيم
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال فادى شميس، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، أنهى مشكلة ضعف المياه بمصيف بلطيم والتى عانى منها المترددون على شواطئ المصيف، لضعف تدفق المياه من رافع الكفر الشرقى.

 

وأضاف شميس، لـ"اليوم السابع"، أن سبب ضعف المياه ضعف الضخ برافع الكفر الشرقى لضعف الكهرباء وعدم استطاعها رفع الكميات المطلوبة من المأخذ، مما انعكس بالسلب على ضخ الكميات المطلوبة من المياه بمصيف بلطيم، مؤكداً أن لديه 4 مواتير للرفع تعطل منهما ماتوران، وبمتابعة من اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ تم إصلاح المواتير، وإنهاء المشكلة، وتم تشغيل المياه وتدفقها للوحدات السكنية والعشش والشاليهات والفنادق على مدار الـ24 ساعة.

 

وكان شميس قبل إصلاح العطل حدد مواعيد لتشغيل المياه الجزئى بشواطئ المصيف صباحا ومساء، ووجه المصطافين بالالتزام بها حتى 15 سبتمبر المقبل، فشاطئ الأمل تتدفق المياه من الساعة الـ5 صباحاً لـ7 صباحاً، ومن الساعة 4 مساء لـ6 مساء، وبشاطئ السلام من الساعة 7 صباحاً لـ9 صباحاً، ومن الساعة 6 مساء لـ8 مساء، وبشاطئ الزهراء من 8.30 صباحاً لـ10:30 صباحا، ومن الساعة 8 مساء لـ10 مساء، وبشاطئ الفنار والنرجس من الساعة 10 صباحاً لـ12 صباحاً، ومن الساعة 10 مساء لـ12 مساء، مؤكداً أنه ألغى تلك المواعيد التى سبق الإعلان عنها للمصطافين، وبالفعل تم تطبيقها لمدة يوم واحد وتم إلغاؤه.

 


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