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السبت، 28 يوليه 2018 12:23 م
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رئيس كتالونيا السابق يعود إلى بلجيكا ويتعهد بمواصلة الدفاع عن شعب الإقليم

السبت، 28 يوليه 2018 11:38 ص
رئيس كتالونيا السابق يعود إلى بلجيكا ويتعهد بمواصلة الدفاع عن شعب الإقليم رئيس كتالونيا السابق
أ ف ب
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وعد رئيس كتالونيا الانفصالى السابق كارليس بوجديمونت، بمواصلة الدفاع عن القضية العادلة للشعب الكتالونى، وذلك فى مؤتمر صحفى عقده السبت، فى بروكسل، لدى عودته الى بلجيكا.

وقال بوجديمونت، "إنها ليست نهاية الرحلة، سأجوب قارتنا للدفاع عن القضية العادلة للشعب الكتالونى".

وفى وقت سابق، أعلن الرئيس السابق لإقليم كتالونيا كارليس بوتشيمون، الذى لم يعد معرضا لاحتمال تسليمه إلى أسبانيا، فى مؤتمر صحفى فى برلين، أنه سيعود فى "نهاية هذا الأسبوع" الى بلجيكا ليواصل منهال معركته من اجل استقلال منطقته، وبعد 4 أشهر من توقيفه فى ألمانيا بينما كان عائدا بسيارة من فنلندا إلى بلجيكا، اصبح بوتشيمون حرا فى تحركاته، وأعلن أنه سيعود "فى نهاية الأسبوع" إلى بلجيكا.

 

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