رئيس الوزراء: 2.3 مليون أسرة استفادت من تكافل وكرامة بقيمة 18.4 مليار جنيه

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى كلمته بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب، على أن الحكومة تستهدف رفع كفاءة وفاعلية شبكة الحماية الاجتماعية لتضم كل من لا دخل له، وكل من لا عائل له، لافتًا إلى أن السنوات الأربع الماضية شهدت استفادة 2.3 مليون أسرة من برنامج تكافل وكرامة بقيمة بلغت 18.4 مليار جنيه، واستفادة 11.2 مليون طفل من البرنامج القومى للوجبات المدرسية باعتماد مالى 984 مليون جنيه، كما تم توصيل الغاز الطبيعى إلى نحو 15 ألف أسرة من خلال مبادرة توصيل الغاز للمنازل.

وتستهدف الحكومة الاستمرار فى برنامج تكافل وكرامة وسكن كريم، وتقديم دعم نقدى لنحو 60% من السكان الواقعين تحت خط الفقر، وعددهم 3.2 مليون أسرة، والميكنة الكاملة لمنظومة الحماية الاجتماعية، كما تستهدف الوصول بنسبة الأسر المستفيدة من دعم السلع التموينية إلى 100%، وزيادة عدد الأسر التى تم تلبية احتياجاتها الأساسية من برنامج سكن كريم من 22 إلى 150 ألف أسرة بتكلفة 2 مليار جنيه.