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رئيس الوزراء: بناء الإنسان المصرى أبرز محاور عمل الحكومة الجديدة

السبت، 28 يوليه 2018 02:00 م
رئيس الوزراء: بناء الإنسان المصرى أبرز محاور عمل الحكومة الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء
كتب إبراهيم حسان _ محسن البديوى _ محمد تهامى زكى _ ريهام عبد الله
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أكد المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على أن الحكومة الجديدة تبنى على عمل الحكومة السابق، موضحا أن بناء الإنسان المصرى أهم محاور عمل الحكومة الجديدة.

 

وقال مدبولى، خلال كلمته فى جلسة "استراتيجية بناء الإنسان المصرى، فى المؤتمر الوطنى للشباب بجامعة القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن أهم المحاور التى ستعمل الحكومة عليها، هى بناء الإنسان المصرى، وتطبيق التأمين الصحى الشامل، وتغيير المنظومة التعليمية، لضمان جودتها وتطبيق الأنظمة الجديدة، والعمل على تقوية الهوية الثقافية والاهتمام بالرياضة.

 

وأضاف مدبولى: "المحور الثانى تحسين مستوى معيشىة المواطن المصرى، من خلال مشروعات الإسكان والبنية الأساسية وتطوير منظومة الخدمات التموينية، والقضاء على العشوائيات، وهى الزمة التى ظلت تؤرق الحكومات لفترات طويلة".

 

وتابع رئيس مجلس الوزراء: "محور آخر وهو التنمية الاقتصادية لخلق فرص عمل، ودفع الريادة فى الأعمال، معتمدة على الشباب، وتطوير الأداء الحكومى ليتناسب مع رؤية الشباب"، مشيرًا إلى أن المحور السياسى، ودعم سياسة مصر الخارجية، لتعود مصر للعب دورها الهام إقليميا ودوليا.

 

واستطرد مصطفى مدبولى حديثه: "برنامجنا فيما يخص بناء الإنسان المصرى، التعليم الأساسى، وضع البنية الأساسية وانشاء مدارس جديدةبعد توقفها لفترة طويلة، وتأهيل المعلمين ".


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