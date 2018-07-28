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رئيس "المشروعات المتوسطة والصغيرة": 41 مليار جنيه محفظة تمويلات الجهاز

السبت، 28 يوليه 2018 11:48 ص
رئيس "المشروعات المتوسطة والصغيرة": 41 مليار جنيه محفظة تمويلات الجهاز نيفين جامع - الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
الغردقة - أحمد يعقوب
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قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، إن إجمالى ما تم ضخه من منح وقروض لتمويل المشروعات بلغ نحو 41 مليار جنيه، نسبة 30% منها للمشروعات متناهية الصغر.
 
 
وقالت جامع، خلال مشاركتها فى منتدى اتحاد المصارف العربية والذى تعقد فعالياته بالغردقة، أن استراتيجية الجهاز تركز على توفير المزيد من فرص العمل للشباب، حيث اتخذ العديد من التيسيرات لتسهيل حصول الشباب على القروض لتمويل مشروعاتهم، مشيرة إلى أن هناك اهتمام كبير بالمشروعات متناهية الصغر، من أجل تحويله من قطاع غير رسمى إلى القطاع الرسمى، وذلك من خلال برامج ودورات تدريبية لرفع كفاءة الجمعيات الأهلية التى تحصل على تمويلات الصندوق لاعادة إقراضها لمشروعات الشباب بالقرى والنجوع.
 
 
 
وكشفت نيفين جامع، عن أن نسبة التعثر لا تتجاوز 5% وتتماشى مع المعايير العالمية، وذلك نتيجة التدقيق فى اختيار العملاء والمشروعات، بالاضافة إلى البرامج التدريبية المستمرة التى يعقدها الجهاز لتدريب أصحاب المشروعات وتحفيز ريادة الأعمال.

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أخبار الاقتصاد

اتحاد المصارف العربية

المشروعات الصغيرة والمتوسطة




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