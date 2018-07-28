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رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة: زيارة الرئيس شرف كبير للجامعة (فيديو)

السبت، 28 يوليه 2018 12:00 ص
رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة: زيارة الرئيس شرف كبير للجامعة (فيديو) قبة جامعة القاهرة تتزين لاستقبال مؤتمر الشباب
كتب أيمن رمضان
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قال شادى محمد عبد الرحمن، رئيس اتحاد الطلبة بجامعة القاهرة، إن الجامعة تفخر باحتضانها مؤتمر الشباب غدًا السبت، مضيفًا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي شرف للجامعة.

وأضاف "عبد الرحمن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال المذاع شاشة "dmc" ، أن جامعة القاهرة أجدر الأماكن باحتضان هذه المؤتمرات، مشيرا إلى أن ما ينتظره الطلاب من هذا المؤتمر، هو تطوير منظومة التعليم بما تتماشى مع حاجة العمل التى يحتاجها سوق العمل، وتابع:"أكثر ما يشغل عقول الطلاب هو فرص العمل بعد التخرج".

 

 


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