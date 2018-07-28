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السبت، 28 يوليه 2018 11:37 م
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حماس ترحب بإعلان "الأمم المتحدة" تشكيل لجنة تحقيق فى انتهاكات الاحتلال

السبت، 28 يوليه 2018 10:36 م
حماس ترحب بإعلان "الأمم المتحدة" تشكيل لجنة تحقيق فى انتهاكات الاحتلال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسى لحركة حماس
كتب أحمد جمعة
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رحبت حركة حماس بإعلان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تعيين لجنة تحقيق خاصة بالانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين مؤخرا، وخاصة ما تعرض له المتظاهرون السلميون فى غزة، وتعتبره قرارا مسؤولا للوقوف على جرائم وانتهاكات الاحتلال، ومعاقبته وإنصاف الشعب الفلسطينى، ورفع الظلم عن غزة وسكانها المحاصرين، وحماية المتظاهرين العزل.

وقالت حركة حماس، أنها جاهزة لتسهيل مهام هذه اللجنة وتقديم كل الأدلة والقرائن والبراهين بين يديها فى سبيل أن تأخذ العدالة الدولية مجراها، ويتضح للعالم حقيقة هذا الاحتلال الإسرائيلى.

 

 


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