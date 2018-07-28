حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 28-7-2018

كتب مصطفى عبد التواب

شهد الاقتصاد المصرى اليوم السبت 28-7-2018، مجموعة متنوعة من الأخبار، فى مقدمتها إعلان وزير التجارة والصناعة أن قطاع النسيج يمثل 27% من الناتج الصناعى المصرى و12% من الصادرات المصرية، وفيما يلى أخبار الاقتصاد على مدار اليوم..





وزير الصناعة: قطاع النسيج يمثل 27 % من الناتج الصناعى و12% من الصادرات

قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن الصناعات النسيجية تمثل نحو 3% من الناتج المحلى الإجمالى و27% من الناتج الصناعى، كما تستحوذ صادرات القطاع على نحو 12% من إجمالى الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن الحكومة تولى الصناعات النسيجية أهمية كبيرة باعتبارها من الصناعات الحيوية التى تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لزيادة معدل الصادرات وتوفير فرص العمل أمام الشباب.

رئيس "المشروعات المتوسطة والصغيرة": 41 مليار جنيه محفظة تمويلات الجهاز





قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، إن إجمالى ما تم ضخه من منح وقروض لتمويل المشروعات بلغ نحو 41 مليار جنيه، نسبة 30% منها للمشروعات متناهية الصغر.

القابضة للسياحة: 16.5 مليون أرباح الشركات التجارية التابعة 2017-2018 كشفت ميرفت حطبة رئيس القابضة للسياحة، أن الشركات التجارية التابعة حققت أرباحا بلغت 16.5 مليون جنيه العام المالى 2017-2018 مقابل أرباح بلغت 11 مليون جنيه العام المالى 2016-2017.

تواصل هيئة التنمية الصناعية، تسليم عدد 500 مصنعاً جاهزا بالتراخيص فى 3 مجمعات صناعية بمدن السادات فى المنوفية وبدر فى القاهرة وجنوب الرسوة فى بورسعيد بصورة منتظمة منذ مطلع شهر يونيو 2018 بتكلفة 890 مليون جنيه.

كشف الدكتور محمد عبد المجيد، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ورئيس مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية، أن وزارة الزراعة حريصة على تقديم جميع إمكاناتها لتطوير منظومة القطن، ومن ثم المساهمة فى تلبية احتياجات قطاع الصناعات النسيجية فى مصر، مشيراً إلى أن الوزارة حرصت هذا العام على زيادة المساحات المزروعة من القطن، حيث بلغت 336 ألف فدان، فضلاً عن نجاح جهود الوزارة فى زيادة إنتاجية الفدان لتصل إلى 8 قناطير للفدان الواحد.

تصدرت شركة القلعة للاستشارات المالية قائمة أنشط 10 شركات، من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 189 مليون ورقة، وبقيمة تداول 634.5 مليون جنيه، تلتها "مجموعة بورتو القابضة" بحجم تداول بلغ 83.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 20 مليون جنيه.

قال طارق محفوظ مدير فيزا مصر، إن فيزا أعلنت فى فبراير من العام الحالى التزامها بان تكون كافة عملياتها معتمدة على الطاقة المتجددة بحلول نهاية 2019، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام جاء خلال مؤتمر المناخ الذى انعقد فى كولورادو بحضور قيادات أكبر الشركات العالمية لمناقشة كيفية المساعدة فى تقليص الاثار السلبية للتغيرات المناخية.