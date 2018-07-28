حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 28-7-2018

شهد الاقتصاد المصرى اليوم السبت 28-7-2018، مجموعة متنوعة من الأخبار، فى مقدمتها إعلان وزير التجارة والصناعة أن قطاع النسيج يمثل 27% من الناتج الصناعى المصرى و12% من الصادرات المصرية، وفيما يلى أخبار الاقتصاد على مدار اليوم..
وزير الصناعة: قطاع النسيج يمثل 27 % من الناتج الصناعى و12% من الصادرات
قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن الصناعات النسيجية تمثل نحو 3% من الناتج المحلى الإجمالى و27% من الناتج الصناعى، كما تستحوذ صادرات القطاع على نحو 12% من إجمالى الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن الحكومة تولى الصناعات النسيجية أهمية كبيرة باعتبارها من الصناعات الحيوية التى تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لزيادة معدل الصادرات وتوفير فرص العمل أمام الشباب.
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كشف الدكتور محمد عبد المجيد، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ورئيس مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية، أن وزارة الزراعة حريصة على تقديم جميع إمكاناتها لتطوير منظومة القطن، ومن ثم المساهمة فى تلبية احتياجات قطاع الصناعات النسيجية فى مصر، مشيراً إلى أن الوزارة حرصت هذا العام على زيادة المساحات المزروعة من القطن، حيث بلغت 336 ألف فدان، فضلاً عن نجاح جهود الوزارة فى زيادة إنتاجية الفدان لتصل إلى 8 قناطير للفدان الواحد.
قال طارق محفوظ مدير فيزا مصر، إن فيزا أعلنت فى فبراير من العام الحالى التزامها بان تكون كافة عملياتها معتمدة على الطاقة المتجددة بحلول نهاية 2019، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام جاء خلال مؤتمر المناخ الذى انعقد فى كولورادو بحضور قيادات أكبر الشركات العالمية لمناقشة كيفية المساعدة فى تقليص الاثار السلبية للتغيرات المناخية.
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