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السبت، 28 يوليه 2018 04:23 م
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حبس 4 من أعضاء الألتراس 15 يوما بأحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا الجابونى

السبت، 28 يوليه 2018 04:09 م
حبس 4 من أعضاء الألتراس 15 يوما بأحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا الجابونى أولتراس أهلاوى - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، بحبس 4 متهمين بألتراس أهلاوى، 15 يوما على خلفية التحقيقات فى أحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا الجابونى باستاد القاهرة.

المتهمون المحبوسون،  "مروان ش" و"فيصل ح" و"حسام ى" و"عمرو ح"، ووجهت النيابة إليهم تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة إرهابية، وقررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى أحداث العنف التى وقعت بمدرجات استاد القاهرة

كان عدد من أعضاء الرابطة توجه إلى المدرج الذى يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما قام أفراد الألتراس بإشعال الشماريخ وخلع كراسى المدرجات.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، إذ قام عدد من الألتراس بالدخول إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلى مع مونانا الغابونى فى الدور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.

 

 


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