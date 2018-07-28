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السبت، 28 يوليه 2018 04:25 م
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حبس 3 عمال وتاجر 4 أيام سرقوا محل أجهزة كهربائية بحلوان

السبت، 28 يوليه 2018 04:17 م
حبس 3 عمال وتاجر 4 أيام سرقوا محل أجهزة كهربائية بحلوان محكمة -أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس 3 عمال وتاجر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بسرقة أجهزة كهربائية من معرض يعمل به العمال الثلاثة.
 
وتلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من "م.ا" 41 سنة صاحب معرض أجهزة كهربائية يفيد بأنه حال قيامه بعمل جرد بالمخازن التابعة لمعرض الأجهزة الخاص به والكائنة بدائرة القسم اكتشف سرقة 8 كبة مختلفة الأنواع، 5 مراوح حائط، مضرب بيض، و3 فرن كهربائى، مروحة، ومبرد مياه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.
 
ومن خلال التحريات وفحص العاملين بالمعرض والمخازن الخاصة بالمجنى عليه، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "ا.ع" 22 سنة عامل بالمعرض، "م.ا" 23 سنة و" م.ر" 21 سنة عمال بذات المعرض.
 
وبإعداد الأكمنة تم ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" على فترات متقاربة مستغلين طبيعة عملهم طرف المجنى عليه، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات داخل مخزن خاص بعميلهم "سيئ النية " ا.م"  37 سنة تاجر أجهزة كهربائية .
 
باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أصدرت قرارها السابق.

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