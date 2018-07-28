حبس عاطل بتهمة سرقة أجهزة كهربائية من شقة بالمعصرة

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة أجهزة كهربائية من شقة ربة منزل، فى دائرة قسم شرطة المعصرة.

تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من "ك.ح" 65 سنة ربة منزل تفيد باكتشافها كسر باب الشقة سكنها وسرقة شاشة LCD 50 بوصة ، جهاز ميكروويف، و 2 جهاز رسيفر، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة، بالانتقال والفحص تبين وجود آثار عنف بباب الشقة وبعثرة محتوياتها تحرر المحضر رقم 19698 لسنة 2018م جنح حلوان .

من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة "ك.ن" 26 سنة عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 21891 لسنة 2017م جنح حلوان " سرقة مسكن " والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 6399 لسنة 2018م جنح حلوان " ضرب " والمقضي فيها بالحبس 3 شهور بجلسة 26/4/2018م.

بإعداد الأكمنة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الباب" باستخدام أجنة حديدية تخلص منها بإلقائها بالطريق العام،تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه ، باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.

بتطوير مناقشته اعترف بارتكاب واقعه سرقة 30 علبة سجائر " مختلفة الماركات " ، مبلغ مالي 700 جنيه من داخل محل بقاله فى حدائق حلوان ملك جمال.ع.غ.غ. 55 سنة بأسلوب "كسر القفل "، وتم بإرشاده ضبط 27 علبة سجائر من متحصلات الواقعة بمسكنه ، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي المستولي عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة وأضاف بأنه كان في سبيله للإبلاغ فتحررت المحاضر اللازمة ، وتولت النيابة التحقيق.