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السبت، 28 يوليه 2018 10:09 م
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تعرف على منظومة التابلت بنظام الثانوية العامة الجديد فى 11 معلومة

السبت، 28 يوليه 2018 08:39 م
تعرف على منظومة التابلت بنظام الثانوية العامة الجديد فى 11 معلومة الدكتور طارق شوقى وزير التعليم
كتب محمود طه حسين
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استقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تطبيق منظومة التعليم الجديدة على طلاب رياض الأطفال والثانوى العام، من العام الدراسى المقبل، و"اليوم السابع" يقدم فى 11 معلومات أبرز تفاصيل منظومة التابلت الجديدة التى يستفيد منها طلاب الصف الأول الثانوى.

 

1ـ توزيع أجهزة تابلت على طلاب الصف الأول والمعلمين.

2ـ قرابة مليون معلم وطالب يستفيدون من التابلت.

3ـ تزويد الفصول بخدمة الواى فاى.

4ـ وضع سيرفرات داخل الفصول لتحميل المحتوى العلمى للطالب من خلال بنك المعرفة ومصادر تعلم أخرى وفيديوهات تفاعلية.

5ـ اختيار أفضل أنواع أجهزة التابلت وتسليمها للطلاب بأفضل التقنيات الحديثة.

6ـ لن يتحمل الطالب أى تكلفة مالية تتعلق بسعر التابلت.

7- تخصيص مراكز لصيانة أجهزة التابلت للطلاب من خلال الإدارات والمديريات التعليمية.

8ـ سوف يؤدى الطالب امتحانه على جهاز التابلت.

9ـ تزويد 2500 مدرسة ثانوى بتغطية لشبكة الإنترنت فى جميع أنحاء الجمهورية وأيضا مراكز الشباب والنجوع.

10ـ سيتم حماية الطالب من أى مواد قد تؤدى إلى انحراف أخلاقى من خلال تشفير بعض البرامج فى التابلت.

11ـ هدف التابلت هو ربط الطالب بوسائل التعلم المختلفة.


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