ترميم طريق سوهاج أخميم حتى مدخل البحر الأحمر بطول 26 كيلو

سوهاج – عمرو خلف

كلف الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى ومديرية الطرق، لترميم طريق سوهاج - أخميم حتى مدخل طريق البحر الأحمر، مع تطبيق المواصفات العالية ليظهر بالشكل الحضارى، حيث أنه يمثل المدخل الشرقى للمحافظة.

وأوضح محمود امام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم أنه تسهيلًا على قائدى المركبات والسادة المواطنين وتنفيذ توجيهات المحافظ تقوم المقشطة الأسفلاتيه لتسوية طريق سوهاج /أخميم الرئيسى، حتى مدخل طريق البحر الأحمر "كوبرى فهمى"، على أن يتم إزالة المطبات وترميم الحفر بطول 26 كيلو فى الاتجاهين وبالتعاون مع مديرية الطرق وهيئة الطرق والكبارى.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراز والمدن والأحياء بازالة المطبات العشوائية وترميم الطرق الرئيسية والفرعية للحفاظ على حياة المواطنين والمركبات.