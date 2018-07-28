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السبت، 28 يوليه 2018 02:11 م
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تأجيل أولى جلسات محاكمة 18متهما بالتجمهر وإحراز أسلحة بحلوان لـ 28 أكتوبر

السبت، 28 يوليه 2018 01:42 م
تأجيل أولى جلسات محاكمة 18متهما بالتجمهر وإحراز أسلحة بحلوان لـ 28 أكتوبر محكمة -أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس ، أولي جلسات محاكمة 18 متهما بحلوان، لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف احكام القانون بأن أسسو المجموعات المسلحة التابعة للجان النوعية بحلوان، والانضمام إلى تنظيم إرهابى على خلاف أحكام القانون والدستور، لجلسة 28 أكتوبر المقبل للمرافعة. 
 
صدر القرار من الدائرة 17جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، وعضوية المستشارين ناصر بربرى، وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسح فل، وحضر الجلسة 4 متهمين وتغيب 14 آخرين. 
 
وأسندت النيابة العامة للمتهمين جرائم حيازة أسلحة نارية بندقية آلية وخرطوش وسيارة وتوك توك والتجمهر،  ووجهت لهم النيابة اتهامات بالاشتراك والتحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية القتل والشروع في قتل قوات الشرطة بوحدة مرور حلوان وقتل والشروع فى قتل ضباط وافراد نقطة شرطة عين حلوان كما وجهت اتهامات بالشروع في قتل ضباط وافراد شرطة قسم شرطة حلوان كما وجهت لهم اتهامات التخريب العمدي لموال ثابته ومنقولات للدولة بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي بان عمدوا قطع ابراج الكهرباء بمناطق التين والصف وقرية عرب منشآت سليمان باطفيح والكريمات والبساتين وعرب المنيرة واستهدف غرفة التكم بالغاز الطبيعي بمنطقة عرب الحصار البحرية وحرق اتوبيس نقل عام واستهداف قوات الشرطة بنفق الحكر بالتبين استخدام عبوة ناسفة.
 

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