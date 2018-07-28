بيع 3 آلاف كرتونة مواد غذائية بأسعار مخفضة لقرى مركز المنيا

فريق المحافظات

طرحت الوحدة المحلية لمركز المنيا، 3 آلاف كرتونة مواد غذائية مقدمة من القوات المسلحة علي المواطنين بسعر 40 جنيه للكرتونة ، بهدف تخفيف الأعباء ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء وتوفير احتياجاتهم من المواد الغذائية .

وقال محمد سيد رئيس المركز، إن التوزيع تم على جميع القري التابعة للمركز، حيث يتم البيع بسعر 40 جنية للكرتونة بينما سعرها الفعلى في السوق 90 جنيه.‏

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار ، اليوم السبت عن طريق إدارة الازالات بالوحدة أعمال ايقاف بناء بأحد المباني للطابق الثالث عشر والمخالف لقانون 119 لسنة 2008 مباني بدون ترخيص .

قال إسماعيل الفحام رئيس المركز، إن الوحدة المحلية أوقفت الاعمال ،وقامت بفك الاعمدة الخشبية المجهزة للصب وتم تنزيل الاخشاب الخاصة بها الى سطح الارض وايقاف اعمال المباني نهائيا بطريق البحر بالمدينة ، لافتا الى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

ونفذت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص ، حملة نظافة مكبرة بقريتي نزلت اسمنت واتليدم ، حيث تم رفع كافة المخلفات والقمامة من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية .

وقال العقيد محمد صلاح رئيس المركز ، إن تلك الحملة تأتي ضمن جهود الوحدة المحلية في رفع الإزالات والإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى، وذلك في إطار الحفاظ على رقعة الأراضي وحرم الطريق العام ولخلق سيولة مرورية وعودة الانضباط للشارع .