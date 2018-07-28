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السبت، 28 يوليه 2018 07:21 م
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اول صور للطبيب عنتيل الدقهلية المتهم بتصوير المريضات والتحرش بهن

السبت، 28 يوليه 2018 06:40 م
اول صور للطبيب عنتيل الدقهلية المتهم بتصوير المريضات والتحرش بهن
الدقهلية شريف الديب
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ينشر اليوم السابع أول صور للطبيب المتهم بالتحرش بإحدى المريضات داخل عيادته الخاصة بناحية مدينة أجا بمحافظة الدقهلية، والمعروف إعلاميا بعنتيل الدقهلية.

كانت نيابة أجا بإشراف المستشار أيمن عبد الهادى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية، أمرت بتجديد حبس الطبيب المتهم بالتحرش بأحد المرضى داخل عيادته الخاصة بناحية مدينة أجا بمحافظة الدقهلية، 15 يوما على ذمة القضية

الطبيب عنتيل الدقهلية (1)

وترجع أحداث القضية عقب تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من المقدم محمد فوزى زيدان رئيس مباحث مركز شرطة أجا يفيد ورود بلاغ من "ح. ا" يتضرر فيه من طبيب باطنة يدعى "م. أ " لقيامه بالتحرش بزوجته عقب توقيع الشكف الطبى عليها. وملامسة أجزاء حساسة بجسدها دون داع.

الطبيب عنتيل الدقهلية (2)

وقام العميد محمد شرباش مدير الإدارة العامة للمباحث بالتحفظ على الكمبيوتر، وبفحصه تبين أنه يحوى على مقاطع فيديو لعدد من السيدات المترددات على العيادة أثناء الكشف الطبى، وفيديوهات أخرى جنسية، وتم تحرير محضراً بالواقعة  رقم 4273 لسنة 2018، وبعرض الطبيب على النيابة قررت تجديد حبسة على ذمة التحقيقات واستدعاء المبلغ وزوجته، لسماع أقوالهما.


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