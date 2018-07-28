video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 يوليه 2018 11:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

انطلاق المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة بمشاركة الرئيس السيسي

السبت، 28 يوليه 2018 11:09 ص
انطلاق المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة بمشاركة الرئيس السيسي المؤتمر الوطنى السادس للشباب
كتب إبراهيم حسان - محسن البديوى - ريهام عبد الله
إضافة تعليق

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعدد كبير من كبار رجال الدولة، وذلك بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بصوت الشيخ هانى الحسينى.

 

 

وينطلق المؤتمر الدورى السادس للشباب 2018 بجامعة القاهرة وهى "قبة العلم" والتى اختارها الرئيس لإعلان الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم وبناء الإنسان المصرى باعتبارها الرمز الأبرز للعلم والتعلم فى مصرنا الحبيبة، وبحضور 3000 مدعو، وهو ما يجعله المؤتمر الوطنى الأكبر من حيث عدد الحضور.

 

ويبحث مؤتمر الشباب السادس من داخل جامعة القاهرة، استراتيجية تطوير التعليم ورؤية الدولة لتطبيق منظومة التعليم الجديدة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس يخاطب المصريين من قبة العلم.. جامعة القاهرة تستضيف اليوم مؤتمر الشباب الأكبر بـ3آلاف مدعو.. إعلان الاستراتيجية القومية للتعليم وبناء الإنسان المصرى.. 30طالبًا و10من شباب أعضاء التدريس من كل جامعة يشاركون

السيسى

مؤتمر الشباب

جامعة القاهرة

انطلاق مؤتمر الشباب

المؤتمر الوطنى السادس للشباب

اخبار مؤتمر الشباب




لا تفوتك
المالية تبدأ تحصيل جنيه على الطرق السريعة لصالح منظومة التأمين الصحى الجديدة

المالية تبدأ تحصيل جنيه على الطرق السريعة لصالح منظومة التأمين الصحى الجديدة

الرئاسة: 600 ألف سؤال من المواطنين لمبادرة أسأل الرئيس

الرئاسة: 600 ألف سؤال من المواطنين لمبادرة أسأل الرئيس

5 مكاسب سياسية حول رفع القيود عن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.. برلمانيون: يدعم العلاقات الاستراتيجية بين أمريكا والقاهرة.. يعكس قوة وثبات الدولة.. يوضح الاستقرار السياسى.. ويرسى مبدأ التعامل بالندية

5 مكاسب سياسية حول رفع القيود عن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.. برلمانيون: يدعم العلاقات الاستراتيجية بين أمريكا والقاهرة.. يعكس قوة وثبات الدولة.. يوضح الاستقرار السياسى.. ويرسى مبدأ التعامل بالندية

تحالف الشيطان يجتمع فى تركيا.. مصادر بالمعارضة: "أوكتار" تربطه علاقات مشبوهة بأيمن نور وقيادات الإخوان.. والسلطات التركية تقرر هدم فيلته بعد تهديده بنشر تسجيلات جنسية لقيادات العدالة والتنمية

تحالف الشيطان يجتمع فى تركيا.. مصادر بالمعارضة: "أوكتار" تربطه علاقات مشبوهة بأيمن نور وقيادات الإخوان.. والسلطات التركية تقرر هدم فيلته بعد تهديده بنشر تسجيلات جنسية لقيادات العدالة والتنمية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

محمد صلاح يصل مع ليفربول إلى ميتشيجان قبل مواجهة مانشستر يونايتد.. صور

محمد صلاح يصل مع ليفربول إلى ميتشيجان قبل مواجهة مانشستر يونايتد.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة