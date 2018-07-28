انطلاق المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة بمشاركة الرئيس السيسي

كتب إبراهيم حسان - محسن البديوى - ريهام عبد الله

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعدد كبير من كبار رجال الدولة، وذلك بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بصوت الشيخ هانى الحسينى.

وينطلق المؤتمر الدورى السادس للشباب 2018 بجامعة القاهرة وهى "قبة العلم" والتى اختارها الرئيس لإعلان الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم وبناء الإنسان المصرى باعتبارها الرمز الأبرز للعلم والتعلم فى مصرنا الحبيبة، وبحضور 3000 مدعو، وهو ما يجعله المؤتمر الوطنى الأكبر من حيث عدد الحضور.

ويبحث مؤتمر الشباب السادس من داخل جامعة القاهرة، استراتيجية تطوير التعليم ورؤية الدولة لتطبيق منظومة التعليم الجديدة.