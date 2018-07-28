انتهاء إنشاء 7 مدارس بتكلفة 55 مليون و174 ألف جنيه بمركز كفر صقر بالشرقية

أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، أن الانتهاء من إنشاء وتطوير 7 مدارس بمركز ومدينة كفر صقر خلال عام 2017/2018م والتى توفر عدد 130 فصلًا دراسيًا بتكلفة إجمالية تبلغ 55 مليون 174 ألف جنيه.

وأكد سعيد، على ضرورة تقديم كافة التسهيلات التى من شأنها تحسين الخدمة التعليمية وإزالة أى معوقات تواجه إنشاء مدارس جديدة أو إقامة توسعات داخل مدارس قائمة بالفعل مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بإقامة مدارس بالمناطق الأكثر احتياجًا لأن التعليم من أهم ركائز التنمية والتقدم فى المجتمعات.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد مرسى، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، فى بيان له، إنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء جديد وإحلال جزئى وتوسعة لعدد 7 مدارس بمركز ومدينة كفر صقر خلال عام 2017/2018م وهى أعمال توسعة لكلًا من مدرسة كفرصقر الثانوية الزراعية التى توفر عدد 24 فصلًا دراسيًا بتكلفة 7 ملايين و640 ألف جنيه ومدرسة كفر صقر المشتركة للتعليم الأساسى لتوفر عدد 34 فصلًا دراسيًا بتكلفة 8 ملايين و424 ألف جنيه كما تم الانتهاء من أعمال إحلال جزئى لكلا من مدرسة شيط الهوى الإعدادية بقرية شيط الهوى والتى توفر 9 فصول وبتكلفة 5 ملايين و155 ألف جنيه ومدرسة الجوينى للتعليم الأساسى بقرية الجوينى لتوفر عدد 24 فصلًا دراسيًا وبتكلفة 5 ملايين جنيه ومدرسة تليجة للتعليم الأساسى بقرية تليجة توفر عدد 9 فصول بتكلفة 4 ملايين و248 ألف جنيه ومدرسة الهجارسة الإعدادية بقرية الهجارسة والتى توفر عدد 8 فصول بتكلفة 3 ملايين و150 ألف جنيه.

وأضاف مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، أنه تم الانتهاء من إنشاء المدرسة اليابانية بمدينة كفر صقر والتى توفر عدد 22 فصلا وبتكلفة مالية تبلغ 21 مليون و557 ألف جنيه فى إطار اهتمام المحافظة بتوفير خدمات تعليمية جديدة ومتميزة والحرص الشديد على تقديم مستوى علمى ومعرفى متطور لأبنائنا الطلاب بمختلف مراكز ومدن المحافظة.