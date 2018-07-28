"اليوم السابع": انطلاق أفكار البناء والطموح فى مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة

تحت عنوان "انطلاق أفكار البناء والطموح فى مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة" تنشر "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا، الأحد، رسائل الرئيس السيسي للشعب المصرى من خلال مؤتمر الشباب السادس والذى كان أبرزه سؤال المصريين "عاوزين تعليم حقيقى ولا ولادكم يبقى معاهم شهادات؟"، هذا إلى جانب العديد من القضايا والملفات المهمة التى شملتها صفحات اليوم السابع.

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