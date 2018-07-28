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اليابان تهنئ رئيس الوزراء الباكستانى الجديد على فوزه فى الانتخابات

السبت، 28 يوليه 2018 11:10 ص
اليابان تهنئ رئيس الوزراء الباكستانى الجديد على فوزه فى الانتخابات زعيم حركة إنصاف الباكستانية عمران خان - أرشيفية
أ ش أ
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هنأت الحكومة اليابانية، اليوم السبت، زعيم حركة إنصاف الباكستانية عمران خان، على فوزه فى الانتخابات العامة فى بلاده التى أجريت فى 25 يوليو الجارى، معربه عن أملها فى توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين فى ظل القيادة الباكستانية الجديدة.

وأفاد مسئولون يابانيون - حسبما ذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية - أن هناك عددا من المستثمرين اليابانيين عملوا مع الحكومة الباكستانية السابقة على اتمام عدد من المشاريع الهامة، لافتين إلى أن هناك فرصا عديدة للاستثمار فى باكستان، وأعربوا عن أملهم فى أن تقوم حكومة خان باستمرار العمل فى تنفيذ الاتفاقات الاستثمارية بين البلدين.

وكان خان قد أعلن عن خطته المستقبلية لباكستان وسياسة تعامل حزبه مع الملفات الشائكة التى تواجهها بلاده فى أول كلمة ألقاها، أمس الخميس، بعد فوزه فى الانتخابات العامة، ويذكر أن حركة "إنصاف الباكستانية" فازت بنحو 115 مقعدا من أصل 267 مقعدا فى البرلمان الباكستانى ، وفقا لما أعلنته لجنة الانتخابات.


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