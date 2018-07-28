الهجرة تطلق منتدى المصريين فى الخارج "إجازتك بوطنك" الاثنين المقبل

كتب محمود راغب

تطلق وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، الاثنين، منتدى المصريين فى الخارج،تحت شعار"فى إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك" ، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ومسئولى الوزارات المختلفة والجهات الحكومية .

ويشهد المنتدى نقاشا موسعا لسماع أفكار وإطروحات المشاركين، وسيتضمن الإعلان عن إجراءات هامة بالتعاون مع الوزارات المعنية للتيسير على المواطنين بالخارج.

ومن المقرر أن تنعقد جلسات المنتدى على مدار يوم واحد فقط، وهو الاثنين 30 يوليو الجارى فى القاهرة بمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث تنقسم الفاعليات إلى جلسة افتتاحية، يتبعها 6 ورش عمل فى جلسات بالتوازى لطرح كافة الاستفسارات وعقد حوارات مع مسئولى الوزارات المختلفة والجهات الحكومية المشاركة ثم تأتي بعد ذلك الجلسة الختامية لمنتدى المصريين بالخارج.

وكانت وزارة الهجرة قد أعلنت مسبقًا عن إطلاق منتدى المصريين بالخارج تحت شعار «في إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك»، كما دعت المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في المشاركة بتسجيل بياناتهم عبر تطبيق إلكتروني خاص بالمنتدى والذى استمر حتى يوم 15 يوليو الجاري.