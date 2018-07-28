المشدد 15 عاما لمسجل خطر بتهمة تجارة المخدرات بالمرج

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 15عاما على مسجل خطر وذلك بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل ترويجها بالمرج.

البداية كانت، بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج معلومات تفيد بقيام " محمود.ش " عاطل ومسجل خطر بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها بين المواطنين، مستغلا سكنه مكانا لتخزين ووكر للمواد المخدرة، وبإجراء التحريات، تبين صحة المعلومات، فتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة قبله لضبطه .

وبإعداد الأكمنة تمكن ضباط مباحث قسم المرج، وبصحبتهم قوة امنية، من ضبط المتهم وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة " حشيش " بلغت 1 كيلو قبل ترويجا .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالته للنيابة العامة التى أحالته بدورها لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، حتى صدر الحكم عليه بالسجن المشدد 15عاما .