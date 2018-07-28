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"المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل

السبت، 28 يوليه 2018 11:00 م
"المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 2923.5 ألف ورقة بقيمة قدرها 1639.2 ألف جنيه خلال الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
وأضاف تقرير البورصة أن شركة يونيفرت للصناعات الغذائية احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 1793.1 ألف ورقة، بقيمة قدرها 1745.3 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة بى اى جى للتجارة والاستثمار، بحجم تداول بلغ 934.4 ألف ورقة، وبقيمة 761.8 ألف جنيه.
 
وجاءت شركتا البدر للبلاستيك ويوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 2 ألف ورقة بقيمة 1.2 ألف جنيه للأولى، 0.8 ألف ورقة مالية 5.6 ألف جنيه للثانية.
 
وبلغ حجم التداول ببورصة النيل 7057.9 ألف ورقة مالية بقيمة 5270.8 ألف جنيه من خلال تنفيذ 552 عملية.
 

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